Bombardea presuntamente EUA zonas hutíes en Yemen

Diversos sitios controlados por los hutíes en Yemen fueron bombardeados este viernes, presumiblemente por Estados Unidos, incluyendo vecindarios en la capital, Saná.

Por el momento se desconocía la magnitud de los daños y las posibles bajas, aunque el número de bombas parecía particularmente grande en comparación con otros días de la campaña militar estadounidense que comenzó el 15 de marzo.

Una revisión de The Associated Press ha encontrado que la nueva operación estadounidense en la presidencia de Donald Trump parece más extensa que las realizadas por el expresidente Joe Biden, ya que Estados Unidos ahora ataca no sólo sitios de lanzamiento de proyectiles, sino también a personal de alto rango, además de arrojar bombas en ciudades.

Reportes iniciales de los hutíes describieron al menos siete personas heridas por los ataques del viernes en Saná, la capital de Yemen, la cual los rebeldes han controlado desde 2014. Otros bombardeos se registraron alrededor de la ciudad portuaria del Mar Rojo de Al Hudayda, en el bastión rebelde de Saada y en las gobernaciones yemeníes de Al Jawf, Amran y Marib.

Los hutíes no han informado sobre qué fue impactado en dichos lugares, aparte del Aeropuerto Internacional de Saná, que se utiliza tanto para tráfico civil como militar. Los vecindarios en la capital también albergan sitios militares y de servicios de inteligencia, además de estar llenos de civiles.

Un video de The Associated Press mostró una bomba cayendo en Saná, con una enorme columna de humo elevándose en el cielo nocturno mientras muchas personas estaban despiertas en los últimos días del mes sagrado de ayuno musulmán de Ramadán.

Otras áreas atacadas incluían zonas montañosas al norte de Saná en Amran, donde se cree que hay campamentos militares y otras instalaciones. La red de noticias satelitales Al Masirah describió que las redes de comunicación se cayeron después de los ataques, que incluyeron al menos 19 bombardeos tan solo allí.

El Comando Central del ejército de Estados Unidos, que ahora tiene la autoridad de la Casa Blanca para lanzar ataques ofensivos en Yemen sin aprobación previa, no ha reconocido hasta el momento haber realizado ningún ataque. El comando, que durante el gobierno de Biden ofrecía detalles sobre ataques individuales, no ha proporcionado esa información en esta campaña.

La nueva oleada de bombardeos, que de acuerdo con los hutíes ha matado al menos a 57 personas, se lanzó luego que los rebeldes amenazaran con nuevos ataques contra barcos “israelíes” debido a que Israel ha impedido la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. En el pasado, los rebeldes han tenido una definición amplia de lo que constituye un barco israelí, lo que significa que otras embarcaciones también podrían ser atacadas.

Los hutíes habían atacado más de 100 buques mercantes con misiles y drones, hundido dos embarcaciones y causado la muerte de cuatro marineros durante su campaña de ataques a barcos desde noviembre de 2023 hasta enero de este año. También lanzaron operaciones contra buques de guerra estadounidenses, aunque ninguno ha sido impactado hasta ahora.

Los ataques elevaron significativamente el perfil de los hutíes al momento en que enfrentaban problemas económicos y lanzaban una represión dirigida a cualquier disidencia y a los trabajadores humanitarios en Yemen en medio de la guerra estancada de una década que ha destrozado a la nación más pobre del mundo árabe.

