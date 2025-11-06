Cerrar X
Internacional

Bombardeos dejan un muerto y tres heridos al sur de Líbano

Autoridades sanitarias informaron que el balance inicial es de una persona sin vida. Continúan en la espera de concluir con las investigaciones correspondientes

  06
  Noviembre
    2025

Al sur de Líbano se reportó que al menos una persona perdió la vida y tres más resultaron heridas tras una serie de bombardeos israelíes desplegados contra el sur de Líbano.

De acuerdo con un comunicado en el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública brindó detalles sobre el balance inicial.

"Los ataques del enemigo israelí contra la localidad de Toura, en el distrito de Tiro, causaron el fallecimiento de un ciudadano y heridas a otros tres, según el balance inicial", informó el organismo.

Por su parte, el Ejército de Israel aseguró que su objetivo fue una "infraestructura" en la que Hezbulá fabricaba equipos para ayudar a reconstruir sus capacidades tras la guerra del pasado año.

El Estado judío continúa atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde hace casi un año, por lo que los ataques se han intensificado durante estos últimos días.


