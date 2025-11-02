Cerrar X
Brasil lamenta tragedia por incendio en Sonora

La cancillería brasileña señaló que mantiene atención al caso y destacó que este tipo de hechos exige reforzar estándares de seguridad

El Gobierno brasileño expresó este domingo su "solidaridad" y "condolencias" a las familias impactadas por el incendio en una tienda en México, que causó al menos 23 muertos y una docena de heridos.

Mediante una breve nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentó la tragedia, transmitió sus deseos de "pronta recuperación a los heridos" e hizo extensiva la "solidaridad al pueblo y al Gobierno de México".

El siniestro se registró en la tarde del sábado en una tienda Waldo’s ubicada en el centro de Hermosillo, capital del estado mexicano de Sonora.

Las autoridades confirmaron 23 fallecidos y doce personas hospitalizadas.  Según el fiscal general a cargo de la investigación, la mayoría de las víctimas perdió la vida a causa de la inhalación de gases tóxicos.

La tienda se encontraba abarrotada de clientes debido a la quincena y a las compras previas a la celebración del Día de Muertos.


