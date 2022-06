Buckingham se llena de decibeles

Para celebrar los 70 años de la Reina Isabel II en el trono, se reunieron estrellas como Diana Ross, Alicia Keys, Andrea Bocelli, entre otros.

El concierto por el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, tuvo como protagonista un recital cargado de estrellas, agotada por los festejos de sus 70 años en el trono, y a sus 96 años de edad, la monarca decidió observar el evento por televisión.

El concierto, en el que actuaron Diana Ross, Queen + Adam Lambert y Alicia Keys, entre otros, se realizó en un anfiteatro temporal construido en torno al monumento a la reina Victoria ubicado en el exterior del Palacio de Buckingham.

El show comenzó con una actuación de los miembros de Queen, junto al cantante estadounidense Adam Lambert para hacer un repaso de We will rock you, Don´t stop me now y We are the champions. En su turno, Rod Stewart interpretó Sweet Caroline; mientras que el tenor italiano Andrea Bocelli compartió Nessum Dorma, aria del acto final de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini.

Duran Duran emocionó con Notorius y Girls on Film, mientras que Alicia Keys cantó sus éxitos Superwoman, Girl on fire y Empire state of mind. Elton John apareció proyectado en la fachada del Palacio de Buckingham cantando Your Song.

El gran final del evento estuvo a cargo de Diana Ross, con su primera actuación en vivo en el Reino Unido en 15 años, la intérprete cerró la noche con Chain Reaction, Thank You y Ain´t No Mountain High Enough.