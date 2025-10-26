Cerrar X
Buque de guerra de EUA llega a Trinidad y Tobago

Un buque de guerra estadunidense lanzamisiles llegó este domingo a Trinidad y Tobago, un archipiélago frente a Venezuela

Un buque de guerra estadunidense lanzamisiles llegó este domingo a Trinidad y Tobago, un archipiélago frente a Venezuela, en medio de la creciente presión del presidente Donald Trump sobre Nicolás Maduro.

El destructor Gravely, acompañado de una unidad de marines, participará en ejercicios conjuntos con el ejército de Trinidad y Tobago.

El arribo del buque fue anunciado desde el jueves pasado por el gobierno trinitense, y este domingo era visible frente a la capital, Puerto España, según fuentes.

El buque permanecerá atracado hasta el próximo jueves.

Desde agosto, Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en el Caribe y, desde septiembre, realiza ataques aéreos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico. 

Además, Washington planea enviar el portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, lo que representa un incremento notable de su presencia militar en la región.

El gobierno de Trump acusa a Maduro de encabezar presuntas redes de tráfico de drogas, mientras que el presidente venezolano niega las acusaciones y denuncia que Estados Unidos usa el narcotráfico como pretexto para imponer un cambio de régimen y controlar las reservas petroleras del país.

El mandatario venezolano calificó el despliegue militar como un intento de “inventar una nueva guerra”.


