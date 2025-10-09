Busca al sexto primer ministro de Francia en menos de 2 años

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, busca a su sexto primer ministro en menos de dos años, con el fin de que guie el presupuesto de una legislatura adentrada en crisis.

La oficina presidencial mencionó que el mandatario nombraría a un nuevo primer ministro en un plazo de 48 horas, luego de que el primer ministro saliente Sébastien Lecornu mantuviera conversaciones para buscar una salida a la peor crisis del país en décadas.

Entre los nombres que se tienen previstos se encuentra el ex primer ministro socialista Bernard Cazeneuve, el director de la auditoría pública Pierre Moscovici y el veterano centrista Jean-Louis Borloo.

Por su parte, Lecornu mencionó que la mayoría de los legisladores se oponían a la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas para aprobar un presupuesto para fin de año.

Otro obstáculo es la reforma de las pensiones de 2023, lo que aumenta de manera gradual, la edad de jubilación de 62 a 64 años.

Esta crisis provocó preocupación en los mercados financieros, a pesar de que se mantuvieron las ganancias, lo que puede vitar una elección parlamentaria anticipada y acordar un presupuesto.

Comentarios