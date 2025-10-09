Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T094551_064_90b17bf5cc
Internacional

Busca al sexto primer ministro de Francia en menos de 2 años

El mandatario tendrá menos de 48 horas para nombrar a un nuevo funcionario, mientras intentan solucionar la peor crisis por la que atraviesa el país en décadas

  • 09
  • Octubre
    2025

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, busca a su sexto primer ministro en menos de dos años, con el fin de que guie el presupuesto de una legislatura adentrada en crisis.

La oficina presidencial mencionó que el mandatario nombraría a un nuevo primer ministro en un plazo de 48 horas, luego de que el primer ministro saliente Sébastien Lecornu mantuviera conversaciones para buscar una salida a la peor crisis del país en décadas.

Entre los nombres que se tienen previstos se encuentra el ex primer ministro socialista Bernard Cazeneuve, el director de la auditoría pública Pierre Moscovici y el veterano centrista Jean-Louis Borloo.

Por su parte, Lecornu mencionó que la mayoría de los legisladores se oponían a la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas para aprobar un presupuesto para fin de año.

Otro obstáculo es la reforma de las pensiones de 2023, lo que aumenta de manera gradual, la edad de jubilación de 62 a 64 años.

Esta crisis provocó preocupación en los mercados financieros, a pesar de que se mantuvieron las ganancias, lo que puede vitar una elección parlamentaria anticipada y acordar un presupuesto.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T111542_090_d91c72a3b9
Descarta Macron adelantar elecciones tras reunión en Francia
boluarte_ratifica_que_2024_se_impulsara_la_economia_en_peru_03936693f4
Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte
AP_25279353132134_9f01fcdccc
Renuncia primer ministro francés horas después de armar gobierno
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_10_at_3_48_18_PM_9a36f6142c
Llama secretario de Educación a fortalecer la convivencia
Whats_App_Image_2025_10_10_at_3_27_40_PM_0462eb8451
Presentarán este sábado en Monterrey fundación de Tenochtitlán
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T153309_350_67be88b10e
Trump anuncia aranceles del 100% para China por su postura hostil
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
publicidad
×