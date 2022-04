Busca Joe Biden endurecer normas contra armas 'fantasma'

Dichas armas son generalmente impresas en 3d por lo que no cuentan con un número verificador que las armas convencionales.

Hace aproximadamente dos semanas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que se tomarían nuevas medidas para regularizar las armas en 3D o "ghost guns".

De acuerdo con el presidente, las nuevas normas establecerían que las "armas en kit" deberían tener las mismas regulaciones que las armas convencionales.

Cabe aclarar que dichas pistolas pueden ser fabricadas en casa con poco dinero y con una conexión a internet; según la asociación Everytown for Gun Safety, fabricar un rifle AR-15 cuesta menos de 400 dólares ($8,200 pesos mexicanos).

Igualmente, dicha grupo civil aseguró que a través de internet se promociona el ensamblaje de las armas de fuego.

"El montaje no lleva mucho tiempo. Puede probarla en el campo de tiro después de una hora o dos", se lee en una publicación.

Desde agosto de 2018 es legal publicar y descargar diseños que permitan la fabricación de armas en 3D.

¿Qué es exactamente un arma 'fantasma'?

Las armas de fuego convencionales producidas en Estados Unidos están hechas por fabricantes autorizados deben tener un número de serie, con el cual las fuerzas de seguridad pueden rastrearlas en caso de haber sido usadas en un delito.

Además de no tener número de serie, no se consideran armas en todo el proceso de venta ya que la mayoría de las piezas son impresas en 3D, además de que no se necesita permiso para portar armas, ni que el comprador se someta a un análisis de antecedentes penales y psiquiatricos.

También se les llama "armas en kit" o "armas al 80%" debido que se venden en partes que deben ser ensambladas por parte del comprador.