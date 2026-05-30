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Internacional

Buscan a seis personas tras derrumbe en Nueva Delhi

Equipos de emergencia mantienen una intensa operación de rescate luego del colapso de un edificio de cinco niveles en la capital india

  • 30
  • Mayo
    2026

Las autoridades de India desplegaron un amplio operativo de búsqueda y rescate después de que un edificio de cinco plantas colapsara la noche del sábado en el sur de Nueva Delhi, dejando varias personas atrapadas entre los escombros.

El derrumbe ocurrió en las inmediaciones de la estación de metro de Saket, una de las zonas más transitadas de la capital india. De acuerdo con reportes preliminares, entre seis y siete personas podrían haber quedado atrapadas tras el desplome de la estructura.

Autoridades de la Defensa Civil de Delhi indicaron que los equipos de emergencia fueron movilizados de inmediato para localizar y rescatar a las posibles víctimas.

Rescatan a varias personas con vida

La Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres (NDRF) informó que una de las primeras personas rescatadas fue un hombre identificado como Kshitij Pratap, de aproximadamente 26 años, quien fue localizado con vida entre los restos del inmueble.

Posteriormente, el comandante de la NDRF, Suneel Kumar Singh, confirmó que otras tres personas también fueron extraídas con vida durante las labores de rescate.

Los equipos especializados continúan removiendo escombros y utilizando herramientas de búsqueda para detectar posibles sobrevivientes atrapados bajo la estructura colapsada.

Según la Policía de Delhi, el incidente fue reportado poco después de que vecinos escucharan un fuerte ruido alrededor de las 19:35 horas locales.

Minutos después comenzaron a recibirse llamadas de emergencia alertando sobre el colapso total del edificio, lo que provocó una rápida movilización de cuerpos de seguridad, bomberos y personal de protección civil.

Autoridades coordinan la respuesta

La jefa de Gobierno de Nueva Delhi, Rekha Gupta, informó que diversas dependencias trabajan de manera coordinada para atender la emergencia y acelerar las labores de rescate.

La funcionaria aseguró que se están destinando todos los recursos disponibles para localizar a las personas atrapadas y brindar apoyo inmediato a las familias afectadas.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del derrumbe, mientras continúan las investigaciones y las tareas de búsqueda en la zona del siniestro.


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