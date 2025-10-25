Cerrar X
Internacional

Buscan en Londres a reo liberado por error tras agredir a menor

La policía británica dijo que estaba revisando horas de grabaciones de cámaras de seguridad para dar con un solicitante de asilo condenado por agresión sexual

  • 25
  • Octubre
    2025

La policía británica dijo este sábado que estaba revisando horas de grabaciones de cámaras de seguridad para dar con un solicitante de asilo condenado por agresión sexual que fue liberado por error de prisión.

Hadush Gerberslasie Kebatu, un ciudadano etíope de 38 años, fue "visto por última vez en la zona de Londres", informó la policía de Essex el sábado, añadiendo que efectivos de tres agencias de seguridad cooperaban en la investigación.

El caso de Kebatu saltó a primer plano de la actualidad nacional porque desencadenó una oleada de protestas contra los migrantes en Londres y en otras ciudades en los últimos meses.

En septiembre fue condenado a 12 meses de prisión por cinco delitos, incluida la agresión sexual a una menor de 14 años en julio en Epping, a las afueras de la capital británica, poco más de una semana después de haber llegado al país por mar.

Las autoridades dijeron que fueron alertadas el viernes por la tarde de que Kebatu fue liberado por error de una prisión en Chelmsford, Essex, y fue visto tomando un tren allí. La prensa local informó que fue clasificado erróneamente como un reo que debía quedar libre, en lugar de ser trasladado a un centro de detención para migrantes.

“Los agentes trabajaron durante toda la noche para rastrear sus movimientos, incluyendo la revisión de horas de imágenes de cámaras de seguridad, y ese trabajo continúa hoy”, explicó la policía en un comunicado.

“Somos conscientes de que esta situación preocupa a la gente y nos comprometemos a localizarlo y arrestarlo antes posible”, agregó la nota.

El Servicio Penitenciario abrió una investigación, y un funcionario del departamento fue apartado de sus funciones mientras se lleva a cabo.

El arresto y juicio a Kebatu provocó protestas multitudinarias frente al hotel Bell, en Epping, al noreste de Londres, donde se alojaba junto con otros migrantes recién llegados al país. En otras ciudades y pueblos se repitieron entonces las movilizaciones frente a hoteles que albergan migrantes, y algunas a las que asistieron activistas de ultraderecha acabaron en disturbios.

El grupo Stand Up to Racism está organizando contraprotestas.

Las tensiones por la migración no autorizada llevan mucho tiempo latentes, especialmente por las decenas de millas de personas que cruzan el canal de la Mancha en sobrecargados para llegar al Reino Unido, así como por la política del gobierno laborista de utilizar hoteles para alojarlas mientras esperan una decisión sobre su solicitud de asilo.


