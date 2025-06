Cae avioneta al mar cerca de San Diego con seis personas a bordo

Las autoridades investigaban el lunes después de que una avioneta con seis personas a bordo se estrellara frente a la costa de San Diego.

La avioneta Cessna 414 bimotor se estrelló alrededor de las 12:30 horas el domingo, poco después de despegar, informó la Administración Federal de Aviación. La aeronave regresaba a Phoenix un día después de haber volado desde Arizona, según el sitio web de seguimiento de vuelos Flightaware.com.

Los equipos de rescate encontraron un campo de escombros más tarde el domingo a unos 8 kilómetros (5 millas) de la costa de Point Loma, un vecindario de San Diego que se adentra en el Pacífico, indicaron funcionarios de la Guardia Costera de Estados Unidos. El agua en el área de búsqueda tiene una profundidad de aproximadamente 61 metros (200 pies).

La Guardia Costera dijo en su comunicado de prensa inicial el domingo que estaba buscando a las seis personas a bordo, a quienes no identificó.

