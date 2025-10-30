Cerrar X
Caen cinco nuevos sospechosos por robo en el Museo del Louvre

Cinco nuevos sospechosos fueron detenidos por el robo de joyas en el Museo del Louvre. Uno de ellos está vinculado por ADN al golpe

Cinco personas fueron detenidas en París y sus alrededores por su presunta implicación en el robo de joyas en el Museo del Louvre, ocurrido el pasado 19 de octubre.

Entre ellos se encuentra uno de los posibles cuatro ladrones del comando que ejecutó el asalto, informó la fiscal de París, Laure Beccuau.

Las detenciones se realizaron en el distrito XVI de la capital francesa y en el departamento de Seine-Saint-Denis, como parte de un operativo coordinado entre la Brigada de Represión del Bandidaje (BRB) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC).

Vinculado por ADN al asalto

La fiscal Beccuau confirmó que uno de los detenidos “era objetivo de los investigadores” y que existen pruebas de ADN que lo relacionan directamente con el robo.

Los otros cuatro arrestados podrían aportar información clave sobre la planificación y ejecución del golpe, sin embargo las joyas, valuadas en 88 millones de euros, aún no han sido recuperadas. 

Los expertos aseguran que su valor histórico y patrimonial es incalculable.

Cabe recordar que el pasado sábado, otros dos hombres de unos 30 años fueron detenidos e imputados por “robo organizado y conspiración para delinquir", ambos reconocieron parcialmente su participación y permanecen en prisión preventiva.

El primero, un argelino de 34 años, fue capturado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba salir del país; su ADN fue hallado en una de las motocicletas utilizadas en la fuga.

El segundo, un francés de 39 años, fue arrestado cerca de su domicilio en Aubervilliers y su ADN coincidió con rastros en una de las vitrinas rotas en la Galería de Apolo.

Beccuau aclaró que no hay evidencias de complicidad interna en el Louvre, aunque los investigadores no descartan que el grupo sea más grande de lo que muestran las cámaras de vigilancia.

Por su parte, los agentes continúan trabajando para localizar a los posibles cómplices y recuperar el botín desaparecido.


