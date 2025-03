Califican de 'secuestro' traslado de migrantes a El Salvador

Venezuela calificó como secuestro el traslado de más de 200 migrantes desde Estados Unidos a El Salvador el domingo. Afirmó que fue un "vulgar secuestro" y denunció que la operación no tuvo el debido proceso y no garantizaron sus derechos humanos.

"Ninguno de los venezolanos llevados a El Salvador ha cometido absolutamente ningún delito en El Salvador, ¿por qué están allá? Tampoco han cometido delito, o al menos no se le ha demostrado delito, en los Estados Unidos de América, porque se les ha negado el derecho al debido proceso", dijo el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez.

