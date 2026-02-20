Cancelan FanFest del Mundial en Nueva York; reconfiguran festejos

El comité anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey para la Copa Mundial de la FIFA 2026 canceló el FanFest que se planeaba realizar en el Liberty State Park, uno de los espacios considerados clave para concentrar a miles de aficionados durante el torneo.

La decisión implica descartar el festival que estaba previsto durante varias semanas a unos 24 kilómetros del MetLife Stadium, sede de la final programada para el 19 de julio.

Cambian el modelo de activaciones

El FanFest había sido presentado en 2025 por Tammy Murphy, entonces presidenta del comité anfitrión, junto al gobernador Phil Murphy, con la idea de mantener abierto el espacio durante los 104 partidos del Mundial.

Sin embargo, el comité informó que ahora apostará por una red ampliada de zonas para aficionados distribuidas en los 21 condados de Nueva Jersey, con eventos comunitarios y celebraciones locales como eje del programa.

Apoyo estatal y nuevos espacios

La actual gobernadora Mikie Sherrill anunció una iniciativa de cinco millones de dólares para financiar actividades relacionadas con el torneo, con el objetivo de descentralizar la experiencia y acercarla a distintas comunidades.

Tras la cancelación del plan original, los organizadores reubicaron algunos eventos. Se prevé un festival para aficionados en el Billie Jean King National Tennis Center del 17 al 28 de junio y una villa temática en el Rockefeller Center del 4 al 19 de julio.

La FIFA asume mayor control

Los FanFest con pantallas gigantes forman parte de la identidad del Mundial desde 2006, pero en esta edición la FIFA gestiona directamente el torneo, lo que ha modificado la dinámica entre el organismo y los comités locales.

Bajo este esquema, los anfitriones se concentran en acuerdos comerciales y activaciones complementarias, mientras la FIFA coordina la operación general del evento.

