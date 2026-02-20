Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
fan_fest_mundial_nueva_york_47b5ca1c6a
Internacional

Cancelan FanFest del Mundial en Nueva York; reconfiguran festejos

El comité anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey canceló el FanFest principal rumbo al Mundial 2026. Autoridades rediseñan las zonas para aficionados

  • 20
  • Febrero
    2026

El comité anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey para la Copa Mundial de la FIFA 2026 canceló el FanFest que se planeaba realizar en el Liberty State Park, uno de los espacios considerados clave para concentrar a miles de aficionados durante el torneo.

La decisión implica descartar el festival que estaba previsto durante varias semanas a unos 24 kilómetros del MetLife Stadium, sede de la final programada para el 19 de julio.

Cambian el modelo de activaciones

El FanFest había sido presentado en 2025 por Tammy Murphy, entonces presidenta del comité anfitrión, junto al gobernador Phil Murphy, con la idea de mantener abierto el espacio durante los 104 partidos del Mundial.

Sin embargo, el comité informó que ahora apostará por una red ampliada de zonas para aficionados distribuidas en los 21 condados de Nueva Jersey, con eventos comunitarios y celebraciones locales como eje del programa.

Apoyo estatal y nuevos espacios

La actual gobernadora Mikie Sherrill anunció una iniciativa de cinco millones de dólares para financiar actividades relacionadas con el torneo, con el objetivo de descentralizar la experiencia y acercarla a distintas comunidades.

Tras la cancelación del plan original, los organizadores reubicaron algunos eventos. Se prevé un festival para aficionados en el Billie Jean King National Tennis Center del 17 al 28 de junio y una villa temática en el Rockefeller Center del 4 al 19 de julio.

La FIFA asume mayor control

Los FanFest con pantallas gigantes forman parte de la identidad del Mundial desde 2006, pero en esta edición la FIFA gestiona directamente el torneo, lo que ha modificado la dinámica entre el organismo y los comités locales.

Bajo este esquema, los anfitriones se concentran en acuerdos comerciales y activaciones complementarias, mientras la FIFA coordina la operación general del evento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_21_at_13_56_58_b192313cae
Samuel García refuerza lazos rumbo al Mundial 2026
image00006_3c594c1ca9
Nuevo León y Arlington firman alianza rumbo al Mundial 2026
mundial_de_clubes_48_equipos_16c42a42e4
FIFA planea ampliar Mundial de Clubes 2029 hasta 48 equipos
publicidad

Últimas Noticias

miguel_floress_e42abcc6fc
Mejor movilidad también se construye con seguridad: Miguel Flores
H_Ai_Haq_D_Xo_AEB_Fe_Z_3ca0d6ae30
¡Lo trae domado! Rayados suma 10 partidos sin perder ante Pumas
5f98d05c_7af4_4714_a66e_f53b14fcce51_36549fee8e
Da Sheinbaum banderazo a Hospital Regional del IMSS en Saltillo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
H_Bjtfa_Ua8_AA_Lv_GP_d670822255
Se reúne Sheinbaum con directivos de venta de GE Vernova y Xignux
Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_48_31_AM_9e85c66173
'¡Aguas con el agua!’: Conagua advierte baja de lluvias en NL
publicidad
×