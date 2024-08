Capa de hielo de Groenlandia es más frágil de lo que se cree

El hielo que cubre Groenlandia es mucho más joven y frágil de lo que se había supuesto anteriormente.

Un estudio reciente publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences revela que la capa de hielo de Groenlandia tiene solo alrededor de 1.1 millones de años, lo que la hace considerablemente más susceptible a los efectos del cambio climático.

El equipo de investigación, que ha trabajado con muestras de núcleo de hielo extraídas en 1993 y almacenadas durante 30 años en Colorado, ha encontrado evidencia reveladora en el sedimento.

El análisis de estas muestras ha revelado la presencia de semillas de amapola, restos de ramas de árboles, hongos e insectos.

Estos hallazgos sugieren que en un periodo geológico reciente, hace unos 1,1 millones de años, el centro de la capa de hielo de Groenlandia se derritió y permitió la formación de un ecosistema tundra verde. Posteriormente, el hielo volvió a cubrir la región.

Las implicaciones de este descubrimiento son significativas.

Paul Bierman, uno de los autores del estudio y científico en la Universidad de Vermont, advierte que la fragilidad de la capa de hielo podría acelerar el deshielo y, en consecuencia, incrementar la subida del nivel del mar más de lo que se había previsto.

Actualmente, el nivel del mar aumenta más de un centímetro cada década, y se estima que podría subir varios metros para finales de siglo si no se reducen drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

Un deshielo casi total de Groenlandia podría elevar el nivel del mar en unos seis metros en los próximos siglos.

Este hallazgo se suma a investigaciones previas.

En 2016, Joerg Schaefer de la Universidad de Columbia y su equipo también concluyeron que la capa de hielo no podría ser más antigua de 1.1 millones de años.

Además, estudios previos de 2019 habían encontrado evidencia de deshielo en Groenlandia en los últimos 416,000 años, basándose en restos vegetales y de insectos en núcleos de hielo.

Estos estudios destacan la urgencia de abordar el cambio climático, dado que la estabilidad de la capa de hielo de Groenlandia y sus implicaciones globales están en juego.

Comentarios