Captan momento en que sacan a Hu Jintao de Congreso de China

Fue durante la ceremonia del Congreso del Partido Comunista Chino que las autoridades sacaron al ex presidente de la nación asiática.

Sin brindar alguna explicación, autoridades del Congreso en China sacaron al ex presidente de dicho país, Hu Jintao, mientras se llevaba a cabo la ceremonia de clausura en dicho recinto del Partido Comunista momento que fue captado.

Como se observa en el video, una persona llega con Jintao y comienza a agarrarlo del brazo derecho, indicándole que tiene que salir, posteriormente es levantado de su asiento y llevado fuera del salón.

Igualmente, se puede observar que el ex mandatario federal chino estaba sentado junto al actual presidente de China, Xi Jingping, mismo que no brindó alguna respuesta; se puede apreciar que Jintao lo toca en la espalda pero Xi no voltea.

Se debe aclarar que tras una semana de congreso, se espera que el partido confirme a Jingping en un tercer mandato; cabe mencionar que este evento se celebra en Pekín desde hace cinco años.

Medios de comunicación indicaron que la salida del ex presidente puede tratarse de dos razones: una demostración de los poderes políticos de China, o que Jintao tenga problemas de salud.