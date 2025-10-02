Cerrar X
Internacional

Capturan 156 personas por extorsión y secuestro en Colombia

En este despliegue también se incautaron seis granadas, 10 motocicletas y 15 armas utilizadas para coordinar las actividades criminales

  • 02
  • Octubre
    2025

Autoridades detuvieron a 156 personas en una operación desarrollada de manera simultánea en ocho departamentos y cinco ciudades capitales de Colombia.

El operativo liderado por los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal de a Policía y la Fiscalía, se desplegó en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.

Entre los detenidos se encuentran presuntos miembros del crimen organizado, así como de disidencias de las FARC y bandas delincuenciales.

En este despliegue tres presuntos delincuentes fueron abatidos, incluido "Pantera", hombre identificado como supuesto cabecilla del Clan del Golfo en el departamento del Magdalena.

El director Carlos Fernando Triana afirmó que se logró la captura de una docena de presuntos criminales, así como el aseguramiento de quince armas, seis granadas, diez motocicletas y un centenar de dispositivos electrónicos.


