Internacional

Capturan 74 personas por amenaza durante elecciones en Moldavia

De acuerdo con la oposición, las autoridades buscan intimidar a sus críticos y hacerlos callar para garantizar la victoria del actual partido político

  • 22
  • Septiembre
    2025

Las fuerzas de seguridad detuvieron a 74 personas por la "preparación de disturbios masivos y desestabilización" coordinados desde Rusia con vistas a las elecciones parlamentarias.

"Desde julio, la Fiscalía de Lucha contra el Crimen Organizado y Asuntos Especiales, junto con otras agencias, ha estado investigando la preparación de disturbios masivos. Como resultado de los registros practicados, 74 personas fueron detenidas", declaró el fiscal Víctor Furtuna.

Según la nota oficial, las acciones se llevaron a cabo en el marco de una causa penal sobre la preparación de disturbios coordinador por elementos criminales.

Por su parte, la oposición informó de que las fuerzas de seguridad visitaron a figuras críticas con el Gobierno en el norte del país.

De acuerdo con el socialista Ígor Dodon, las autoridades buscan "intimidar" a sus críticos y hacerlos "callar" para garantizar la victoria del gobernante Partido Acción y Solidaridad.

Además acusó a las autoridades de prepararse para manipular el voto, donde la diáspora podría inclinar la balanza como en octubre del 2024.

La presidenta de Moldavia afirmó que la independencia y la soberanía de ese país "peligran" por las acciones de Rusia antes de las elecciones legislativas.


