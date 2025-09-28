Cerrar X
Capturan a hombre por tiroteo en bar de Carolina del Norte

Autoridades afirmaron que fue detenido 30 minutos después de perpetrar el ataque. El presunto responsable se enfrenta a por lo menos 13 cargos en su contra

  • 28
  • Septiembre
    2025

El tiroteo ocurrido en la ciudad de Carolina del Norte que dejó al menos tres personas sin vida fue "altamente premeditado", informó la policía de Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa, el jefe de policía Todd Coring declaró que Nigel Edge es acusado de abrir fuego contra la multitud desde una embarcación cerca de la costa y que el lugar fue "seleccionado".

El presunto responsable fue arrestado bajo tres cargos de asesinato en primer grado, cinco por intento de homicidio en primer grado y cinco más por asalto con un arma mortal. Autoridades no descartaron que podría enfrentar cargos adicionales.

Investigadores de múltiples agencias permanecen en la costa para llevar a cabo la recolección de pruebas. 

Las víctimas continúan sin ser identificadas.


