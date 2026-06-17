Internacional
Capturan a 'Javi', hermano del narcotraficante 'Fito' en Colombia
- 17
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Junio
2026
Autoridades de Colombia confirmaron este miércoles la captura de Ronald Javier Macías Villamar, alias "Javi", considerado uno de los principales cabecillas de la banda criminal ecuatoriana "Los Choneros" y hermano de José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito".
En rueda de prensa, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, mencionó que anoche se capturó a este presunto criminal como un nuevo golpe contra las redes del crimen organizado transnacional.
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