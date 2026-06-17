Capturan a 'Javi', hermano del narcotraficante 'Fito' en Colombia

Autoridades de Colombia confirmaron este miércoles la captura de Ronald Javier Macías Villamar, alias "Javi", considerado uno de los principales cabecillas de la banda criminal ecuatoriana "Los Choneros" y hermano de José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito".

En rueda de prensa, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, mencionó que anoche se capturó a este presunto criminal como un nuevo golpe contra las redes del crimen organizado transnacional.

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