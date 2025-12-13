Podcast
Internacional

Carlos III da señales positivas en tratamiento contra el cáncer

El rey Carlos aseguró que responde bien al tratamiento contra el cáncer y que, gracias al diagnóstico temprano, su terapia se reducirá en 2026

  • 13
  • Diciembre
    2025

El rey Carlos III compartió este sábado “buenas noticias” sobre su estado de salud, al confirmar que su tratamiento contra el cáncer ha evolucionado de manera positiva y podrá reducirse durante el próximo año, gracias al diagnóstico temprano y a una intervención médica efectiva.

En un mensaje en video grabado y transmitido por el Canal 4 como parte de la campaña Stand Up To Cancer, el monarca afirmó que este avance representa “una bendición personal” y también una muestra de los progresos alcanzados en el tratamiento de esta enfermedad.

“Este hito es a la vez una bendición personal y un testimonio de los notables avances que se han logrado en el tratamiento del cáncer”, expresó el rey.

Respuesta positiva al tratamiento

De acuerdo con el Palacio de Buckingham, la recuperación del rey, de 77 años, se encuentra en una fase muy favorable y ha respondido “excepcionalmente bien” al tratamiento.

Como resultado, los médicos han decidido pasar a una etapa de precaución, con una reducción significativa en la regularidad de las terapias.

Aunque no se ha informado el tipo específico de cáncer, se aclaró que el tratamiento y el seguimiento continuarán, y que el monarca no se encuentra en remisión ni se considera curado.

Importancia del diagnóstico temprano

Carlos III, quien reveló públicamente su diagnóstico en febrero de 2024, subrayó la relevancia de la detección oportuna de la enfermedad.

“El diagnóstico temprano simplemente salva vidas”, afirmó en su discurso.

Desde su experiencia personal, reconoció que recibir un diagnóstico de cáncer puede ser abrumador, pero destacó que identificarlo a tiempo transforma el proceso de tratamiento y ofrece mayores oportunidades de éxito médico.

El mensaje fue transmitido dentro de un programa especial de recaudación de fondos organizado junto con Cancer Research UK, cuyo objetivo es incentivar a más personas a realizarse pruebas y aprovechar los programas nacionales de detección.

“El diagnóstico temprano puede salvar su vida, o la de un ser querido”, concluyó el monarca, reiterando su llamado a no postergar revisiones médicas preventivas.


