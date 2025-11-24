Cerrar X
El_grupo_debe_adaptarse_a_los_nuevos_tiempos_Carney_en_el_G7_318db9ef2f
Internacional

Carney podría asistir al sorteo del Mundial y reunirse con Trump

La noticia de su posible viaje a Washington se da horas después de asegurar que no tenía pensado hablar con Trump para resolver la disputa comercial

  • 24
  • Noviembre
    2025

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, está evaluando viajar a Washington este próximo 5 de diciembre para el sorteo del Mundial 2026, y así poder reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fue la Oficina del Primer Ministro canadiense quien confirmó este lunes que Carney se encuentra considerando su presencia en el sorteo.

Esta información sale a la luz pocas horas después de que el propio Carney declarara en Sudáfrica, durante la cumbre del G20, que no tenía pensado hablar con Trump para resolver la disputa comercial entre ambas naciones.

Paralelamente, el Partido Conservador de Canadá lanzó este lunes una crítica en contra de las palabras del primer ministro y recordó que los aranceles que Estados Unidos aplica a las importaciones de Canadá están causando graves problemas económicos al país.

Fue a finales de octubre que Trump suspendió las negociaciones arancelarias entre Canadá y EUA en represalia por la emisión en televisiones estadounidenses de un anuncio canadiense en el que el expresidente Ronald Reagan calificaba los aranceles como dañinos a la economía.

Trump también incrementó del 25 % al 35 % los aranceles que afectan a las importaciones canadienses no incluidas en el T-MEC.

Pese a que Carney se disculpó con Trump durante un breve encuentro en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Corea del Sur, el mandatario estadounidense se ha negado a reanudar las negociaciones comerciales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_mark_carney_bb2a4dca98
Mark Carney reta a Trump a una apuesta en la Serie Mundial
EH_CONTEXTO_5_83f660074e
Mark Carney confirma visita a México para reunión con Sheinbaum
EH_UNA_FOTO_ae8f9e2e13
Trump oficializa regreso del nombre Departamento de Guerra en EUA
publicidad

Últimas Noticias

protesta_productores_571b9aa44b
Colapsa la Tampico-Mante por protesta de productores
EH_UNA_FOTO_2025_11_25_T140911_202_88ed293fac
'Una pareja explosiva 4' está en producción a petición de Trump
abuso_sexual_reforma_9d26aeee27
Presentan reformas para reforzar estrategia contra abuso sexual
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×