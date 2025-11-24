Carney podría asistir al sorteo del Mundial y reunirse con Trump

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, está evaluando viajar a Washington este próximo 5 de diciembre para el sorteo del Mundial 2026, y así poder reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fue la Oficina del Primer Ministro canadiense quien confirmó este lunes que Carney se encuentra considerando su presencia en el sorteo.

Esta información sale a la luz pocas horas después de que el propio Carney declarara en Sudáfrica, durante la cumbre del G20, que no tenía pensado hablar con Trump para resolver la disputa comercial entre ambas naciones.

Paralelamente, el Partido Conservador de Canadá lanzó este lunes una crítica en contra de las palabras del primer ministro y recordó que los aranceles que Estados Unidos aplica a las importaciones de Canadá están causando graves problemas económicos al país.

Fue a finales de octubre que Trump suspendió las negociaciones arancelarias entre Canadá y EUA en represalia por la emisión en televisiones estadounidenses de un anuncio canadiense en el que el expresidente Ronald Reagan calificaba los aranceles como dañinos a la economía.

Trump también incrementó del 25 % al 35 % los aranceles que afectan a las importaciones canadienses no incluidas en el T-MEC.

Pese a que Carney se disculpó con Trump durante un breve encuentro en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Corea del Sur, el mandatario estadounidense se ha negado a reanudar las negociaciones comerciales.

