Internacional

Casa Blanca lanza Labubu, inspirado en un migrante deportado

La Administración de Trump ha intensificado su estrategia de comunicación sobre deportaciones al recurrir a ilustraciones y diseños virales en redes sociales

  • 09
  • Septiembre
    2025

La Administración del presidente Donald Trump ha intensificado su estrategia de comunicación sobre deportaciones al recurrir a ilustraciones y diseños virales en redes sociales.

En cuentas oficiales de la Casa Blanca en X e Instagram se difundió una imagen titulada “Deported Edition Labubu”, que muestra a un migrante guatemalteco esposado con la leyenda: “depredador sexual arrestado por ICE”.

El personaje corresponde a Cristian Soto Galeano, un ciudadano guatemalteco con enanismo detenido en Nueva Orleans y sentenciado previamente a dos años de prisión por “comportamiento indecente” con un menor de edad, de acuerdo con un comunicado oficial.

La publicación acompañó la ilustración con la frase: “WTF. Tal vez los Labubus son demoníacos”, en alusión a los muñecos coleccionables diseñados por la firma hongkonesa Pop Mart, que este año proyecta ventas récord por mil millones de dólares debido a su popularidad entre artistas y coleccionistas.

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) celebró el arresto en redes sociales con el mensaje: “Estamos listos para afrontar cualquier reto, grande o pequeño”.

Este tipo de contenido refleja un giro en la comunicación del gobierno estadounidense, que ha comenzado a usar ilustraciones y diseños generados con inteligencia artificial para reforzar la narrativa de su campaña migratoria.

El propio Trump recurrió el domingo a la sátira gráfica en Truth Social, donde publicó una imagen con la frase “Chipocalypse Now” para anunciar el despliegue de fuerzas federales en Chicago. “Amo el olor a deportaciones en la mañana. Chicago está a punto de descubrir por qué se llama el Departamento de Guerra”, escribió el mandatario.


