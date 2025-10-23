Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T130408_231_1f03b34c80
Internacional

Casa Blanca no descarta cumbre con presidente Putin

Esto se pronunció después de anunciarse la suspensión de la cumbre entre ambos mandatarios para hablar sobre un posible alto el fuego en Ucrania

  • 23
  • Octubre
    2025

La Casa Blanca aseguró que no descarta que en el futuro se celebre una cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, aunque afirmó que el republicano "quiere ver acciones, no solo palabras" por parte de Moscú de cara a alcanzar un alto el fuego con Ucrania.

La portavoz Karoline Leavitt afirmó que se espera que dicha reunión se vuelva llevar a cabo, con el fin de obtener algún resultado positivo.

"Una reunión entre los dos líderes no está completamente descartada. Creo que el presidente y toda la Administración esperan que algún día eso pueda volver a suceder, pero queremos asegurarnos de que haya un resultado positivo tangible de esa reunión y que no sea una pérdida de tiempo para el presidente", aseguró la portavoz.

Hace unos días, Washington anunció que se posponía la cumbre entre ambos presidentes para hablar de un posible alto el fuego en Ucrania.

"El presidente también ha expresado desde hace tiempo su frustración con Vladimir Putin. Francamente, con ambos bandos en esta guerra," dijo Leavitt.

La portavoz afirmó que el líder estadounidense "no ha visto suficiente interés últimamente por parte de Rusia a la hora de tomar medidas para avanzar hacia la paz" y que por ello decidió anunciar ayer la implementación de sanciones contra petroleras rusas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T152540_397_f942a2209b
Wall Street cierra con triple récord; Dow Jones suma 47000 puntos
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T092317_933_c1e73cddbb
Respiran productores citrícolas por aumento de limón italiano
Whats_App_Image_2025_10_23_at_9_32_34_PM_9221f86d0b
Trump pone fin a negociaciones comerciales con Canadá
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T152540_397_f942a2209b
Wall Street cierra con triple récord; Dow Jones suma 47000 puntos
EH_FOTO_VERTICAL_86_afbad62bc4
Suman 11 desaparecidos en Reynosa gobernada por Carlos Peña
Pato_O_Ward_F1_b2fcb7887c
Pato O'Ward; segundo rookie más rápido del FP1 del GP de México
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
tren_golfo_monterrey_745393caf9
Impulsan conexión de Tren del Golfo con el Metro de Monterrey
dr_hospital_alena_0e58f50f5b
Denuncia Alena que Doctors Hospital Auna trata de silenciarla
publicidad
×