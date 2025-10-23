Casa Blanca no descarta cumbre con presidente Putin

La Casa Blanca aseguró que no descarta que en el futuro se celebre una cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, aunque afirmó que el republicano "quiere ver acciones, no solo palabras" por parte de Moscú de cara a alcanzar un alto el fuego con Ucrania.

La portavoz Karoline Leavitt afirmó que se espera que dicha reunión se vuelva llevar a cabo, con el fin de obtener algún resultado positivo.

"Una reunión entre los dos líderes no está completamente descartada. Creo que el presidente y toda la Administración esperan que algún día eso pueda volver a suceder, pero queremos asegurarnos de que haya un resultado positivo tangible de esa reunión y que no sea una pérdida de tiempo para el presidente", aseguró la portavoz.

Hace unos días, Washington anunció que se posponía la cumbre entre ambos presidentes para hablar de un posible alto el fuego en Ucrania.

"El presidente también ha expresado desde hace tiempo su frustración con Vladimir Putin. Francamente, con ambos bandos en esta guerra," dijo Leavitt.

La portavoz afirmó que el líder estadounidense "no ha visto suficiente interés últimamente por parte de Rusia a la hora de tomar medidas para avanzar hacia la paz" y que por ello decidió anunciar ayer la implementación de sanciones contra petroleras rusas.

