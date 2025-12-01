Cerrar X
EH_UNA_FOTO_12_dee4c605fd
Internacional

Casa Blanca publica resultados de resonancia de Donald Trump

La vocera afirmó que los resultados muestran valores cardiovasculares normales, sin evidencia de estrechamiento arterial

  • 01
  • Diciembre
    2025

La Casa Blanca publicó este lunes los resultados de la resonancia magnética a la que se sometió el presidente Donald Trump, con relación a un chequeo preventivo.

De acuerdo con la portavoz Karoline Leavitt, los resultados muestran que el mandatario republicano cuenta con una "excelente salud".

A través de redes sociales, la Casa Blanca afirmó que se muestra con una buena salud cardiovascular.

"Resultados de Imágenes Avanzadas del Presidente Donald J. Trump:

"Su sistema cardiovascular muestra una excelente salud... y confirma que sigue gozando de una excelente salud general."

Según explicó, los resultados muestran valores cardiovasculares normales, sin evidencia de estrechamiento arterial, alteración del flujo sanguíneo o anomalías en el corazón.

En su viaje de vuelta a Washington tras pasar Acción de Gracias en Florida, el líder republicano adelantó que difundiría las conclusiones de su prueba pero detalló que no tenía "ni idea" de qué le revisaron.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_melania_trump_casa_blanca_f0cac5ae02
Melania Trump presenta la decoración navideña de la Casa Blanca
EH_CONTEXTO_2025_12_01_T184146_920_2b1de2d3fd
Casa Blanca causa polémica al usar canción de Sabrina Carpenter
EH_UNA_FOTO_2025_12_01_T170429_027_8d7082e9be
Trump asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Washington
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_02_at_1_53_49_AM_e17f70640f
Oleada de cierres de negocios prende las alarmas en Matamoros
Whats_App_Image_2025_12_02_at_1_54_35_AM_8d74a546d6
Inicia contienda por los 25 curules del Congreso local
EH_UNA_FOTO_2025_12_01_T182926_082_5e2bd2e85a
Tamaulipas sigue búsqueda de cuatro traileros desaparecidos
publicidad

Más Vistas

joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
c213841d_9aa0_44e7_9eb4_0b8c6b11aa99_e98d398daa
Caen 11 por fiesta clandestina con 350 menores en San Pedro
publicidad
×