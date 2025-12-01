Casa Blanca publica resultados de resonancia de Donald Trump

La Casa Blanca publicó este lunes los resultados de la resonancia magnética a la que se sometió el presidente Donald Trump, con relación a un chequeo preventivo.

De acuerdo con la portavoz Karoline Leavitt, los resultados muestran que el mandatario republicano cuenta con una "excelente salud".

A través de redes sociales, la Casa Blanca afirmó que se muestra con una buena salud cardiovascular.

"Resultados de Imágenes Avanzadas del Presidente Donald J. Trump: "Su sistema cardiovascular muestra una excelente salud... y confirma que sigue gozando de una excelente salud general."

Según explicó, los resultados muestran valores cardiovasculares normales, sin evidencia de estrechamiento arterial, alteración del flujo sanguíneo o anomalías en el corazón.

En su viaje de vuelta a Washington tras pasar Acción de Gracias en Florida, el líder republicano adelantó que difundiría las conclusiones de su prueba pero detalló que no tenía "ni idea" de qué le revisaron.

