Casa Blanca reabrirá al público a partir del 25 de febrero

La Casa Blanca, residencia presidencial de Estados Unidos y uno de los edificios más emblemáticos del país, reabrirá sus puertas al público el próximo 25 de febrero, según anunció la primera dama Melania Trump.

A través de sus redes sociales, Melania expresó su entusiasmo por la reapertura, destacando la importancia de mantener la tradición de permitir visitas guiadas.

"El presidente Trump y yo estamos emocionados de reabrir la Casa Blanca a quienes deseen conocer la historia de este icónico lugar", afirmó.

La visita permitirá conocer más sobre la presidencia de EUA, las primeras familias que han habitado la residencia y los eventos históricos que han ocurrido en sus salones.

