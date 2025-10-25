Cerrar X
Internacional

Catherine Connolly será la nueva presidenta de Irlanda

Catherine Connolly será la nueva presidenta de Irlanda tras vencer a Heather Humphreys con el 64,7% de los votos en Cork

  • 25
  • Octubre
    2025

La independiente de izquierda Catherine Connolly se convertirá en la próxima presidenta de Irlanda después de que su rival, Heather Humphreys, del partido de centroderecha Fine Gael, admitiera su derrota en las elecciones presidenciales del país el sábado.

Aunque el recuento oficial de votos todavía estaba en curso, Humphreys declaró a los periodistas: "Quiero felicitar a Catherine Connolly por convertirse en la próxima presidenta de Irlanda".

"Catherine será presidenta para todos nosotros y será mi presidenta, y realmente me gustaría desearle todo lo mejor", declaró ante los medios.

Connolly, de 68 años, exabogada y legisladora independiente desde 2016, ha contado con un sólido respaldo de los votantes y de diversos partidos de izquierda, incluidos el Sinn Féin, el Partido Laborista y los socialdemócratas.

Durante su campaña, se ha destacado por sus críticas a Israel por la guerra en Gaza.

Humphreys, de 64 años, enfatizó que representaba un enfoque de centro, pro empresarial y pro-UE, buscando la unidad del país.

Inicialmente, Jim Gavin, candidato del partido del Primer Ministro Micheál Martin, se había postulado, pero abandonó la contienda tres semanas antes de las elecciones.

El presidente de Irlanda tiene un papel mayormente ceremonial, representando al país internacionalmente y recibiendo a jefes de Estado, pero sin facultades para legislar o definir políticas.

El primer recuento oficial mostró que Connolly obtuvo el 64.7% de los votos de primera preferencia en la región centro-sur de Cork, frente al 28.2% de Humphreys.

Desde las primeras encuestas, Connolly se aseguró una ventaja decisiva, y la retirada de su oponente marcó el cierre de la contienda electoral.

Connolly sucederá al presidente Michael D. Higgins, convirtiéndose en la décima persona en ocupar el cargo de jefe de Estado de Irlanda.


