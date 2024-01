Causa alarma denuncia falsa de incendio en la Casa Blanca

Una denuncia falsa al 911 de incendio en la Casa Blanca causó el envío de vehículos de emergencia al complejo el lunes por la mañana, cuando el presidente Joe Biden y su familia estaban en la residencia presidencial de Camp David.

Camiones de bomberos y otros vehículos de emergencia respondieron al reporte poco después de las 7:00 de la mañana de que la Casa Blanca estaba en llamas y una persona estaba atrapada dentro, según una persona familiarizada con el asunto.

La persona no estaba autorizada a hablar sobre la llamada de emergencia falsa y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

En cuestión de minutos, los Servicios Médicos de Emergencia y Bomberos del Distrito de Columbia y el personal del Servicio Secreto de Estados Unidos determinaron que se trataba de un reporte falso y cancelaron las acciones de respuesta.

Alguien a quien se contactó al número telefónico desde el cual se hizo llamada al 911 indicó que él no lo realizó, dijo la persona, indicando que probablemente fue embaucado.

Biden regresará a la Casa Blanca el lunes por la tarde después de pasar parte del fin de semana en el retiro presidencial en Maryland y participar en un acto militar en Filadelfia para conmemorar el Día de Martin Luther King Jr.

