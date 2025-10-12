Cerrar X
China acusa a Estados Unidos de 'minar' diálogo comercial

Trump amenazó con implementar aranceles del 100% a controles de exportación de tecnología, después de que China emitió nuevas restricciones sobre tierras raras

El Ministerio de Comercio de China acusó a Estados Unidos de "descarrilar" el diálogo comercial entre ambas potencias. También aseguró que las amenazas de elevar los aranceles "no son la forma correcta de llevarse bien".

Por medio de un comunicado, un portavoz afirmó que las contramedidas anunciadas por Pekín son actos calificados como "necesarios para preservar los legítimos derechos e intereses de las empresas e industrias chinas".

Entre las restricciones se encuentra la exportación de tierras raras y productos relacionados con su procesamiento.

Afirmó que China espera que la Unión Americana reconozca su error y puedan volver al "camino del diálogo y consultas". No obstante, advirtió que si Washington insiste en mantener su postura, tendrán que adoptar "medidas resueltas" para protegerse.

Con respecto a la amenaza de imponer aranceles del 100%, el portavoz aseveró que la postura de su país respecto a la guerra es consistente.

Ambos mandatarios establecieron una llamada telefónica el pasado 18 de septiembre para aprobar un acuerdo preliminar para operar la red social TikTok en Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump amenazó con la implementación del 100% a los controles de la exportación de tecnología, luego de que China anunciara nuevas restricciones sobre tierras raras.


