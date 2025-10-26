China vuela aviones cerca de Taiwán previo a reunión con Trump

La Fuerza Aérea de China llevó a cabo en días recientes maniobras aéreas cerca de la isla de Taiwán, según informó este domingo la televisión estatal del país.

Esta actividad militar se da pocos días antes de la reunión que está prevista para esta semana entre los presidentes chino, Xi Jinping, y estadounidense, Donald Trump, en Corea del Sur.

Según el canal militar de la cadena estatal CCTV, unidades del Comando del Teatro Oriental del EPL llevaron a cabo ejercicios “de combate real” para poner a prueba su capacidad de reconocimiento, alerta temprana, bloqueo aéreo y ataques de precisión.

Entre las aeronaves que participaron en las maniobras, figuran cazas J-10 y bombarderos H-6K, los cuales realizaron simulacros de enfrentamiento sobre áreas marítimas y áreas alrededor de la isla.

Dentro del informe se destacó que dichas operaciones se enmarcan en el refuerzo de la "preparación integral para el combate" y en la defensa de la "soberanía territorial".

Paralelamente, expertos militares citados por medios oficiales calificaron estas maniobras como de "rutina" y orientadas a disuadir lo que Pekín denomina “actividades separatistas” en Taiwán.

Durante los últimos meses, el ejército chino ha intensificado este tipo de entrenamientos, en coincidencia con el 80 aniversario de la llamada “retrocesión” de Taiwán, que recuerda la devolución de la isla al Gobierno chino tras la derrota de Japón en 1945, conmemoración celebrada en Pekín el pasado fin de semana.

