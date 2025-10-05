Choque deja cuatro muertos en Honduras, incluido un menor

Al menos cuatro personas perdieron la vida tras protagonizar un choque carretero en el municipio de Yuscarán, Honduras.

De acuerdo con la Policía Nacional, el accidente ocurrió durante las primeras horas de este domingo, cuando un vehículo tipo turismo se impactó de frente contra una camioneta.

Según las primeras investigaciones, uno de los vehículos circulaba a exceso de velocidad mientras realizaba maniobras peligrosas hasta que se impactó contra la otra unidad involucrada.

Una persona perdió la vida en el lugar. El resto lo hizo en el hospital Gabriela Alvarado, de Danlí.

La conductora y madre del menor fallecido resultó herida de gravedad, por lo que fue trasladada hacia un centro asistencial.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muertes violentas en Honduras, con un promedio diario de cinco víctimas.

La principal causa de los siniestros son el exceso de velocidad, la imprudencia de los peatones y la distracción al volante.

Tan solo en 2025, más de 1,000 personas han perdido la vida, según sustentan los datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

