Internacional

Cierra Oktoberfest por alerta de explosivos en Múnich

El Oktoberfest de Múnich fue cerrado temporalmente tras una alerta de explosivos vinculada a un violento incidente familiar en el norte de la ciudad

  • 01
  • Octubre
    2025

El Oktoberfest de Múnich, que reúne cada año a miles de visitantes alemanes y extranjeros, fue clausurado este miércoles por una alerta de explosivos confirmada, informó el alcalde Dieter Reiter.

La medida busca garantizar la seguridad en el recinto de la Theresienwiese, donde se lleva a cabo la tradicional fiesta de la cerveza.

Explosiones e incendio en un distrito del norte

De madrugada, la Policía y los Bomberos respondieron a un incendio en una casa y varios automóviles en un distrito del norte de Múnich. En el lugar se registraron explosiones y fue hallada una persona muerta.

Posteriormente, los investigadores descubrieron que la vivienda había sido incendiada de manera intencional y contenía trampas explosivas, lo que obligó a la intervención de equipos especiales.

Disputa familiar detrás del ataque

De acuerdo con medios locales como Bild, el responsable sería un hombre que, tras una disputa por una herencia, disparó a su padre, hirió a su madre e incendió la vivienda.

Las autoridades confirmaron que también dejaron una carta relacionada con el Oktoberfest, lo que motivó la suspensión del evento como medida preventiva.

La Policía de Múnich explicó que aún se investigan posibles conexiones entre el incendio y la amenaza al Oktoberfest.

Además, se busca a una segunda persona relacionada con el caso, aunque se aclaró que no representa un peligro para la población.

Por su parte, el alcalde Reiter precisó que el festival permanecerá cerrado al menos hasta las 17:00 horas locales, a la espera de resultados de las investigaciones.

“No podemos correr riesgos en un evento de tal magnitud”, declaró.

El Oktoberfest, que comenzó el 20 de septiembre, recibe diariamente a decenas de miles de asistentes, lo que convierte cualquier amenaza en un riesgo de grandes dimensiones.

 

 

 

 


