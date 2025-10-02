Cerrar X
Cierran Torre Eiffel por protestas contra austeridad en Francia

Casi 200,000 personas salieron a las calles del país para manifestarse en contra de las medidas económicas, incluidos los recortes de gasto

Más de 200,000 personas salieron a las calles para manifestarse en contra de los recortes al gasto y exigir mayores impuestos a las personas con mayor poder adquisitivo.

Estas huelgas fueron convocadas por los líderes sindicales en Francia, impulsadas por la agitación política y las discusiones presupuestarias.

Instaron a que se abandonen las medidas presupuestarias, que incluyen congelaciones de bienestar social y medidas de austeridad.

El primer ministro Sébastien Lecornu aún no designa a sus ministros de gobierno, por lo que el Parlamento debatirá el proyecto antes de fin de año.

Más de 195,000 salieron a las calles para protestar contra las medidas, incluidos 24,000 personas en París.

En septiembre, más de medio millón de personas marcharon por las grandes urbes de Francia. 

Semanas previas se convocó a un día de acción antigubernamental nacional, donde las calles se llenaron de humo, barricadas en llamas y ráfagas de gas lacrimógeno en medio de la campaña “Bloquear Todo”.


