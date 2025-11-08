Cifra de palestinos muertos en guerra supera los 69,000

Funcionarios de salud de Gaza dijeron este sábado que más de 69,000 palestinos han muerto hasta el momento en la guerra que libran Israel y Hamás, mientras completaban el último intercambio de cuerpos bajo los términos del frágil acuerdo de alto al fuego.

El último incremento en las muertes se atribuye a la recuperación de más cuerpos de debajo de los escombros desde el anuncio de un alto el fuego en el devastado enclave el 10 de octubre, ya la identificación de cadáveres previamente no identificados. También incluye a palestinos muertos por ataques en el territorio desde que el alto al fuego entró en vigor, ataques que Israel dice son para eliminar a los militantes restantes.

Aunque frágil, el acuerdo parece mantenerse, con Israel devolviendo el sábado los cuerpos de 15 palestinos a Gaza, según funcionarios del hospital en la franja. El canje se produjo un día después de que los insurgentes entregaran los restos mortales de un rehén a Israel.

Los intercambios de muertos son el componente central de la fase inicial del acuerdo que requiere que Hamás devuelva todos los restos de los rehenes lo más rápido posible. La tregua busca reducir la guerra más mortífera y destructiva jamás librada entre Israel y el grupo armado palestino.

El ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel mató a unas 1.200 personas y resultó en 251 rehenes.

También el sábado, colonos israelíes llevaron a cabo dos ataques contra agricultores palestinos, paramédicos, activistas y periodistas en la Cisjordania ocupada mientras la violencia de colonos alcanza nuevos máximos en el territorio.

Casi un mes después del alto fuego entre Hamás e Israel, las autoridades en Gaza continúan recuperando cuerpos en medio de una destrucción generalizada, utilizando equipos y recursos limitados.

El Ministerio de Salud de Gaza señaló que la cifra de fallecidos alcanzó las 69.169 personas, después de que más de los muertos fueron identificados y se recuperaron más cuerpos.

El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por expertos independientes.

El ministerio indicó que 284 personas adicionales fueron recientemente añadidas al total acumulado después de que sus identidades fueron verificadas entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre.

Además, en los últimos tres días, 10 cuerpos fueron llevados a hospitales de Gaza —nueve recuperados de debajo de los escombros y uno recién muerto— junto con seis heridos, agregó el ministerio. Añadió que un gran número de palestinos siguen desaparecidos.

Desde que comenzó el alto fuego el 10 de octubre, un total de 241 personas han perecido en Gaza, según el Ministerio de Salud.

Israel confirmó el sábado que los restos devueltos la noche anterior pertenecían a un rehén israelí que murió mientras luchaba contra Hamás en el ataque de 2023. Fue identificado como Lior Rudaeff, según un comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas dijo que Rudaeff nació en Argentina y se mudó al Kibutz Nir Yitzhak, una comunidad agrícola en el sur de Israel, cuando era niño. Voluntario durante más de 40 años como conductor de ambulancia, era miembro del equipo de respuesta de emergencia de la comunidad.

Por cada rehén israelí devuelto, Israel ha estado liberando los restos de 15 palestinos. Tras la devolución de Rudaeff, Israel entregó el sábado los 15 cuerpos palestinos y el Hospital Nasser en la ciudad central de Jan Yunis en Gaza confirmó haberlos recibido.

Desde que comenzó el alto el fuego, los militantes palestinos han devuelto los restos de 23 rehenes, incluido Rudaeff, quedando cinco aún en Gaza. Israel ha entregado hasta ahora los cuerpos de 300 palestinos.

Los funcionarios de salud de Gaza han tenido dificultades para identificar los cuerpos sin acceso a kits de ADN, y hasta ahora han identificado 89 de ellos, dice el Ministerio de Salud de Gaza.

Funcionarios de salud palestinos sostienen que 11 personas resultaron heridas en un ataque de colonos israelíes en Cisjordania, el último mientras la violencia de los colonos alcanza nuevos máximos durante la cosecha de aceitunas de este año.

La oficina humanitaria de la ONU ha dicho que en octubre documentó el mayor número mensual de ataques de colonos israelíes contra palestinos y sus propiedades en Cisjordania desde que la oficina comenzó a llevar un registro en 2006. Hubo más de 260 ataques, o un promedio de ocho incidentes por día, informó la oficina.

Paramédicos palestinos dijeron que periodistas, voluntarios y agricultores estaban entre los heridos en el ataque en la ciudad central de Beita.

Las circunstancias del ataque no estaban claras de inmediato y el ejército de Israel no respondió a una solicitud de comentarios.

Un video que circula en los medios palestinos muestra el interior de un hospital en Cisjordania donde los heridos —vendados y ensangrentados— fueron llevados del ataque del sábado en la ciudad de Beita.

Jonathan Pollak, un activista, fue parte del grupo atacado. Dijo a la AP en una entrevista que estaba recogiendo aceitunas cuando de repente decenas de colonos israelíes enmascarados, armados con garrotes, descendieron, persiguiéndolos y lanzando piedras.

Corrió colina abajo para evitar el ataque.

Pollak dijo que vio a cinco colonos converger sobre una periodista y su guardia de seguridad. Observó cómo los colonos la golpeaban, abollando su casco. Pollak mismo fue golpeado en la parte posterior de la cabeza con una piedra y llevado al hospital.

Hablando poco después de ser dado de alta, Pollak dijo que sería un error pensar en el ataque como una acción aislada tomada por colonos extremistas. Para él, fue solo el último episodio de una serie de ataques similares.

"Es un patrón que vemos todos los días", relató Pollak. "Esto es solo un dedo en el puño de hierro de la política israelí que busca limpiar étnicamente a los palestinos de su tierra".

Grupos de derechos dicen que los arrestos por violencia de colonos son raros, y los procesamientos aún más raros. El periódico israelí de tendencia izquierdista Haaretz informó en 2022 que, según estadísticas de la policía israelí, se presentaron cargos en solo el 3,8% de los casos de violencia de colonos, con la mayoría de los casos siendo abiertos y cerrados sin que se tomara ninguna acción.

También el sábado, paramédicos palestinos informaron de otro ataque de colonos en una aldea cercana, Burin. La Media Luna Roja Palestina informó que los colonos habían herido a cuatro activistas internacionales ya un hombre de 57 años.

El ejército no ha comentado sobre ninguno de los incidentes.

