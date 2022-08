Cinco cosas a considerar cuando buscas empleo en EUA

El salario, la ubicación y el ambiente del trabajo son algunos de los factores más importantes que se deben considerar.

Buscar un nuevo empleo es un juego de equilibrio: algunos cambian de trabajo por uno más cerca de su hogar o un salario mayor; otros buscan un mejor seguro de salud e incluso horarios flexibles, aunque también hay personas que simplemente quieren cambiar de sector.

La oferta de empleo está en auge en EUA, la economía ha añadido 528,000 empleos en julio, los cuales son 398,000 más que el mes anterior, de acuerdo con el último reporte del Departamento de Trabajo. Sin embargo, en muchos casos, los salarios no están a la par de los precios, lo que orilla a los trabajadores a buscar nuevas oportunidades.

El salario, la ubicación y el ambiente del trabajo son algunos de los factores más importantes que se deben considerar cuando se busca un nuevo empleo, dijo Jill Gonzalez, analista financiero de WalletHub.

Estos son cinco aspectos que puedes considerar cuando buscas un nuevo trabajo (o te preguntas si deberías encontrar uno nuevo):

EL MERCADO LABORAL ACTUAL

En julio había 1.7 trabajos por cada persona desempleada, lo que significa que las compañías en diversos sectores están compitiendo entre ellas por obtener trabajadores.

Mientras que muchas compañías no pueden ofrecer salarios que estén a la par del costo de vida, algunos ofrecen más beneficios tal como trabajar desde casa, guardería subsidiada u ofrecen pagar por el traslado, de acuerdo con Johnny C. Taylor Jr., ejecutivo en jefe de " Society for Human Resource Management ".

"Con la inflación, los trabajadores que estaban felices con su trabajo están siendo forzados a buscar otro empleo. Es un problema de retención, ellos dicen 'me tengo que ir al trabajo de enfrente porque me van a pagar 20% más'".

Algunas compañías también están más preparadas que otras para superar los problemas económicos, lo cual vale la pena tener en mente ya que se teme que el país está en camino a una recesión.

"Las compañías que son más resistentes a la recesión usualmente son las que venden cosas esenciales, proveen servicios críticos de reparación, de manufactura, venden propiedades o productos especializados", dijo Gonzalez.

La demanda de estos bienes y servicios usualmente se mantiene estable a pesar de los presupuestos de los consumidores. La industria de alimentos, supermercados, farmacéutica, médica, plantas de energía y tratamiento de deshechos, también tienden a mantenerse estables, dijo ella.