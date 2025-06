¿Cómo lograr la paz?: hablan papa y el presidente del Consejo

El papa León XIV recibió este viernes en el Vaticano al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, con el que ha conversó sobre "cómo lograr mejor la paz" en Ucrania y Gaza, explicó el dirigente comunitario tras la reunión.

También abordaron otros desafíos globales como el cambio climático o la dignidad del trabajo, indicó Costa en su cuenta de X tras el encuentro.

Leo XIV is the Pope of peace—of real peace.



Honoured to meet @Pontifex as he begins his pontificate.

Today we had a very inspiring discussion on how to best achieve peace, namely in Ukraine, Gaza and other parts of the world. We must continue to address global issues like… pic.twitter.com/bS3UWtEJnb