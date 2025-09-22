Cerrar X
Concluyen defensa por intento de homicidio de Trump

Se estima que el juicio termine antes de iniciar el mes de octubre, donde Ryan Routh es acusado de por lo menos cinco cargos

El acusado de intentar asesinar al entonces candidato presidencial republicano, Donald Trump, concluyó su defensa sin declarar pese a las advertencias de la jueza.

Ryan Routh, un trabajador de la construcción de 56 años, dio por concluida su propia defensa al declararse no culpable.

De acuerdo con los medios, son al menos cinco cargos de los que lo acusan, luego de ser detenido cuando se encontraba escondido con un rifle detrás de los arbustos en un club de golf.

Entre las acusaciones se encuentra el intento de homicidio de un candidato presidencial, así como una agresión a un oficial federal.

Durante la audiencia de este lunes, Routh se limitó a llamar a declarar a tres de sus testigos, incluidos varios amigos. 

No obstante, el presunto delincuente fue interrumpido por la jueza en varias ocasiones bajo la advertencia de que se ciñera a las normas judiciales.

El pronunciamiento también incluyó referencias a la evolución humana y los hermanos Wright, inventores del avión.

Se prevé que el juicio terminé antes del primero de octubre.


×