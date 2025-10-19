Conductor se fuga luego de atropellar a niños en Maryland, EUA

Un conductor que se dio a la fuga embistió una fiesta de cumpleaños al aire libre en los suburbios de Washington, DC, contratando a nueve niños y dos adultos este sábado por la noche, informó la policía.

Una niña y un niño pequeño sufrieron heridas críticas por el accidente en Bladensburg, Maryland, de acuerdo con declaraciones del departamento de policía de la ciudad y del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Prince George.

Un video de la escena publicado en las redes sociales mostraba una carpa blanca con su parte frontal arrancada en el césped frente a una casa.

Otros siete niños y dos adultos sufrieron heridas graves, pero no que amenazaron sus vidas, dijeron las autoridades. Los niños tenían edades comprendidas entre 2 y 9 años, según un comunicado de la Policía de Bladensburg.

El conductor salió del vehículo y huyó, informó las autoridades, y no ha sido encontrado. Los investigadores no han determinado qué provocó que el vehículo saliera de la Carretera 450 de Maryland alrededor de las 10:15 de la noche del sábado.

