Cerrar X
ev_W2_Q3_54ea9a2628
Internacional

Conductor se fuga luego de atropellar a niños en Maryland, EUA

Un conductor que se dio a la fuga embistió una fiesta de cumpleaños al aire libre en los suburbios de Washington, DC, contratando a nueve niños y dos adultos

  • 19
  • Octubre
    2025

Un conductor que se dio a la fuga embistió una fiesta de cumpleaños al aire libre en los suburbios de Washington, DC, contratando a nueve niños y dos adultos este sábado por la noche, informó la policía.

Una niña y un niño pequeño sufrieron heridas críticas por el accidente en Bladensburg, Maryland, de acuerdo con declaraciones del departamento de policía de la ciudad y del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Prince George.

Un video de la escena publicado en las redes sociales mostraba una carpa blanca con su parte frontal arrancada en el césped frente a una casa.

Otros siete niños y dos adultos sufrieron heridas graves, pero no que amenazaron sus vidas, dijeron las autoridades. Los niños tenían edades comprendidas entre 2 y 9 años, según un comunicado de la Policía de Bladensburg.

El conductor salió del vehículo y huyó, informó las autoridades, y no ha sido encontrado. Los investigadores no han determinado qué provocó que el vehículo saliera de la Carretera 450 de Maryland alrededor de las 10:15 de la noche del sábado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T153509_767_4402f87b48
Wall Street cierra con subidas del 1%; aún esperan resultados
EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T151959_926_24a7028fe7
Reanudan clases al sur del estado tras recientes lluvias
EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T151621_772_839d0f80e9
Llega 'Frankenstein' a Cineteca NL previo a estreno global
publicidad

Más Vistas

evw_0ffc34d10e
Nuevo León reconoce y apoya a operadores del transporte público
EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T130905_515_265354a704
Rompe PAN con alianzas partidistas; termina la era del PRIAN
20251018_083116_e7ac4f7e97
Retira 'Leones en Acción' 40 toneladas de basura en el río
publicidad
×