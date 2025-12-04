Podcast
nicolas_maduro_trump_llamada_d959484a25
Internacional

Confirma Maduro llamada 'cordial' con Trump en medio de tensión

Nicolás Maduro reveló que sostuvo una llamada 'cordial' con Donald Trump mientras aumenta la tensión militar en el Caribe tras maniobras de Estados Unidos

  • 04
  • Diciembre
    2025

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, confirmó que habló por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, hace diez días y aseguró que la conversación se produjo en un tono “cordial” y “respetuoso”.

El mandatario, que por primera vez se refirió a ese diálogo, dejó abierta la posibilidad de un acercamiento diplomático si Washington está dispuesto a hacerlo en términos de igualdad.

“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, bienvenido sea. Siempre buscaremos la paz”, dijo desde Caracas.

Operativos militares en el Caribe elevan la tensión

Cabe recordar que desde agosto, Estados Unidos desplegó una flotilla de buques de guerra en el Caribe, a la que se sumó en noviembre el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo.

Washington asegura que la operación busca frenar el narcotráfico; Caracas afirma que pretende derrocar a Maduro y apoderarse de sus reservas petroleras.

Además, el miércoles dos bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress fueron detectados sobrevolando el noreste de Curazao, a escasos kilómetros de la costa venezolana, según datos de Flightradar24.

Las aeronaves, capaces de transportar armamento convencional y nuclear, operaron en la zona durante la mañana.

Washington acusa a Maduro de liderar grupo terrorista

El clima se endureció aún más después de que Estados Unidos incluyera al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas y señalara a Maduro como su líder, además de ofrecer una recompensa de $50 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Trump confirmó días atrás la llamada con Maduro, aunque matizó que no puede decir si fue “buena o mala”. Según The New York Times, en la conversación también participó el secretario de Estado, Marco Rubio, pero no hubo acuerdos concretos.

Planes de contingencia y advertencias de acción militar

El Pentágono reconoció que existen “planes de contingencia” ante una posible huida de Maduro. Trump, por su parte, volvió a insinuar “posibles acciones militares, incluso terrestres”, si persiste lo que describe como flujo de drogas desde el Caribe.

Mientras tanto, Maduro insistió en que está dispuesto a un diálogo “face to face” con Trump, pero acusó a Washington de escalar peligrosamente la situación.

 


Comentarios

Etiquetas:
