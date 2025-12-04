Confirma Maduro llamada 'cordial' con Trump en medio de tensión

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, confirmó que habló por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, hace diez días y aseguró que la conversación se produjo en un tono “cordial” y “respetuoso”.

El mandatario, que por primera vez se refirió a ese diálogo, dejó abierta la posibilidad de un acercamiento diplomático si Washington está dispuesto a hacerlo en términos de igualdad.

“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, bienvenido sea. Siempre buscaremos la paz”, dijo desde Caracas.

🇻🇪🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Nicolás Maduro habla por primera vez de la llamada que tuvo con Trump: “Fue en un tono de respeto, fue cordial”. pic.twitter.com/kJZI5OqR6f — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 3, 2025

Operativos militares en el Caribe elevan la tensión

Cabe recordar que desde agosto, Estados Unidos desplegó una flotilla de buques de guerra en el Caribe, a la que se sumó en noviembre el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo.

Washington asegura que la operación busca frenar el narcotráfico; Caracas afirma que pretende derrocar a Maduro y apoderarse de sus reservas petroleras.

Además, el miércoles dos bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress fueron detectados sobrevolando el noreste de Curazao, a escasos kilómetros de la costa venezolana, según datos de Flightradar24.

Las aeronaves, capaces de transportar armamento convencional y nuclear, operaron en la zona durante la mañana.

Washington acusa a Maduro de liderar grupo terrorista

El clima se endureció aún más después de que Estados Unidos incluyera al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas y señalara a Maduro como su líder, además de ofrecer una recompensa de $50 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Trump confirmó días atrás la llamada con Maduro, aunque matizó que no puede decir si fue “buena o mala”. Según The New York Times, en la conversación también participó el secretario de Estado, Marco Rubio, pero no hubo acuerdos concretos.

Planes de contingencia y advertencias de acción militar

El Pentágono reconoció que existen “planes de contingencia” ante una posible huida de Maduro. Trump, por su parte, volvió a insinuar “posibles acciones militares, incluso terrestres”, si persiste lo que describe como flujo de drogas desde el Caribe.

Mientras tanto, Maduro insistió en que está dispuesto a un diálogo “face to face” con Trump, pero acusó a Washington de escalar peligrosamente la situación.

