Confirma Trump tercer ataque a embarcación venezolana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que las fuerzas militares de su país han atacado en el mar Caribe tres embarcaciones de presuntos narcotraficantes provenientes de Venezuela, y no dos como había señalado en días anteriores.

“Derribamos barcos. En realidad fueron tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos”, declaró el mandatario a la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido en visita de Estado.

Respuesta a Maduro

Cabe señalar que Trump fue cuestionado sobre las acusaciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien lo señaló de buscar una invasión a Venezuela.

“Dejen de enviar (miembros del) Tren de Aragua a los Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a los Estados Unidos”, respondió el republicano.

El lunes, el propio Trump había informado de un ataque a una lancha en la que murieron tres supuestos narcotraficantes, a quienes calificó de “terroristas”. Posteriormente, en el Despacho Oval, precisó que la embarcación transportaba cocaína y fentanilo.

Caracas denuncia agresión en el Caribe

El sábado, el gobierno venezolano denunció que un destructor estadounidense abordó y ocupó durante ocho horas una embarcación con nueve pescadores en aguas de Venezuela. Washington no había dado respuesta oficial a esa acusación.

Por otra parte, la administración de Trump sostiene que Maduro lidera el llamado “Cartel de los Soles”, red de narcotráfico integrada por militares venezolanos.

Incluso ofrece una recompensa de $50 millones de dólares por información que lleve a su captura.

En respuesta, Maduro afirmó que las comunicaciones con Washington están “deshechas” y advirtió que Venezuela se encuentra “más preparada” en caso de que se desate una “lucha armada”.