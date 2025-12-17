Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_25310002669836_799c314903
Internacional

Confirman operación aérea de Estados Unidos en Ecuador

La embajada de EUA confirmó una operación temporal con Ecuador en Manta para combatir al narcotráfico, pese al rechazo ciudadano a bases militares

  • 17
  • Diciembre
    2025

Varios días después de que ciudadanos de Manta, Ecuador denunciaran en redes sociales el sobrevuelo de aeronaves estadounidenses en la costa pacífica de Ecuador, la presencia fue confirmada oficialmente por la embajada de Estados Unidos en Quito. 

A través de un comunicado, la sede diplomática dio la bienvenida al “personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para una operación temporal con la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta”, y precisó que se trata de un esfuerzo conjunto de corto plazo, enmarcado en una estrategia bilateral de seguridad a largo plazo y respaldado por acuerdos vigentes conforme a la ley ecuatoriana.

Dichos acuerdos de cooperación militar fueron firmados en 2023 durante el gobierno de Guillermo Lasso y ratificados en 2024 por el presidente, Daniel Noboa. 

La confirmación de la operación ocurre después de que en la Consulta Popular del pasado 16 de noviembre el 60% de los ecuatorianos rechazara la propuesta de permitir bases militares estadounidenses en el país. 

Desde entonces, sectores de la oposición han sostenido que la consulta no era necesaria, ya que los convenios de cooperación ya permitían operaciones conjuntas y el uso del territorio nacional.

La embajada estadounidense, por su parte, indicó que la operación busca fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas para combatir a los llamados “narco-terroristas”, mediante el refuerzo de la recopilación de inteligencia y las acciones contra el narcotráfico. 

No obstante, ninguna de las dos partes ha detallado cuántos efectivos ni cuántas aeronaves participan, ni tampoco el alcance concreto de las operaciones o si estas implican acciones fuera del territorio ecuatoriano.

Manta, principal puerto pesquero del país y punto estratégico para el comercio exterior, ya fue sede de una base militar estadounidense durante una década, hasta su cierre en 2009, cuando el entonces presidente Rafael Correa decidió no renovar el acuerdo. 

El nuevo despliegue se da además en un contexto regional marcado por la reciente autorización de Perú para el uso de su territorio por fuerzas estadounidenses y la firma de un convenio de cooperación militar entre Paraguay y el gobierno de Donald Trump.

Noboa defendió la operación a través de su cuenta en X, al señalar que, con el respaldo de Estados Unidos, se activó una operación temporal destinada a identificar y desarticular rutas del narcotráfico y someter a los grupos criminales.

Días después, el mandatario reiteró su respaldo a las Fuerzas Armadas durante un acto de entrega de equipamiento militar, en el que se comprometió a invertir $9,4 millones de dólares y anunció la dotación de vehículos, drones, uniformes y paracaídas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_7_6280effc16
Miss Universo 2025: Fátima Bosch visita Embajada de México en EUA
embajada_de_eeuu_en_mexico_pide_informacion_sobre_paradero_de_exatleta_ligado_a_cartel_1c6c2ec2cd
FBI busca a Ryan Wedding; ofrecen recompensa de 15 millones
G7q_Or_MPWUAAK_Qg_U_98a33907c6
México y California firman carta de intención para colaboración
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_autos_f6339018e8
Ocupa NL tercer lugar a nivel nacional en ventas de autos
coahuila_presa_la_amistad_9edc3cb5ca
Presa La Amistad se vacía en medio de la peor sequía
Whats_App_Image_2025_12_17_at_10_25_19_PM_ba41e19e6d
Aclara el CBP: no se confiscarán autos con placas vencidas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×