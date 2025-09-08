Congreso de Perú votará declarar persona non grata a Sheinbaum

El pleno del Congreso peruano votará en los próximos días una moción que busca declarar persona non grata a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, tras sus expresiones de respaldo al exmandatario Pedro Castillo, detenido desde 2022 por un intento de golpe de Estado.

Dicha iniciativa fue impulsada por los congresistas fujimoristas Ernesto Bustamante y Patricia Juárez, así como por la derechista María del Carmen Alva.

Además, la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento ya dio su aval con 12 votos a favor y seis en contra, por lo que ahora la decisión quedará en manos del pleno.

Según los proponentes, Sheinbaum ha mostrado una “conducta hostil” hacia Perú desde que asumió la presidencia en 2024, al desconocer la legitimidad de Dina Boluarte y referirse a Castillo como “presidente legítimo del Perú”.

Bustamante calificó las declaraciones de Sheinbaum como “altisonantes y ofensivas”, al considerar que representan una falta de respeto a la institucionalidad peruana.

En tanto, Alva recalcó que la moción no busca un enfrentamiento con el pueblo mexicano, sino la defensa de la soberanía nacional.

“Perú exige respeto a sus instituciones. No podemos permitir que se minimice un intento de golpe de Estado ni que se distorsione nuestra democracia”, expresó la legisladora.

Por su parte, el congresista izquierdista Álex Flores cuestionó la iniciativa, argumentando que las expresiones de Sheinbaum deben interpretarse como opiniones personales y no como actos de injerencia.

Cabe recordar que el expresidente peruano Pedro Castillo enfrenta un juicio por rebelión tras anunciar, el 7 de diciembre de 2022, la disolución del Congreso y la intervención en el Poder Judicial, en lo que fue interpretado como un intento de golpe de Estado.

Pocas horas después de su mensaje televisado, fue destituido por el Congreso y detenido cuando aparentemente se dirigía hacia la Embajada de México en Lima.

Desde entonces permanece bajo prisión preventiva, mientras la Fiscalía solicita una condena de 34 años de cárcel.

Comentarios