Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_29_9781d90b4c
Internacional

Considera 'positivo' que EUA y México realicen consultas de T-MEC

El funcionario canadiense afirmó que el proceso de consultas de México es muy similar al propio, lo que les brinda una mayor confianza

  • 19
  • Septiembre
    2025

El ministro de Relaciones Comerciales, Dominic LeBlanc, consideró positivo que Estados Unidos y México iniciaran procesos internos para la renovación del acuerdo T-MEC.

En declaraciones a medios desde la Ciudad de México, aseguró que el inicio de las consultas del acuerdo comercial por parte de Washington es una buena señal.

"Lo que consideramos alentador es que Estados Unidos haya iniciado su proceso interno de consultas, en virtud de su legislación, para prepararse para la revisión prevista en 2026. Para nosotros es una señal positiva que no hayan hecho un gesto más dramático", explicó el ministro canadiense.

El T-MEC debe ser revisado por los tres países en 2026 y cualquiera de sus integrantes puede retirarse del acuerdo comercial con una antelación de seis meses.

LeBlanc también confirmó que Canadá iniciará próximamente su propio proceso de consultas internas.

Reveló que el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, lo invitó a cenar en su casa para hablar sobre el comercio, la cual, calificó como buena.

"Lo que me resulta alentador es que el secretario Ebrard describió su propio proceso, muy similar al nuestro. Eso también nos da confianza", añadió.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_36_3026f2dc40
Trump lanza nueva advertencia a Venezuela; ahora sobre migración
Departamento_de_Estado_EUA_5d976d9934
EUA pondrá cuota anual de $100,000 dólares en visa a trabajadores
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T133412_866_ac7d31d1d8
'Fito' negocia un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T154715_878_d5c37409df
Laboratorio universitario ofrece paquetes accesibles a comunidad
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T154315_887_0c45d192dd
Avanzan obras de mantenimiento en Campo Redondo de la UAdeC
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T154018_285_09f3018e36
Coahuila, segundo estado más seguro de México
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_37_AM_1_0b0f547eb3
Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
Whats_App_Image_2025_09_19_at_3_02_04_PM_f075a91446
Localizan con vida a Ana Luisa, joven desaparecida en Reynosa
publicidad
×