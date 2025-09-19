Considera 'positivo' que EUA y México realicen consultas de T-MEC

El ministro de Relaciones Comerciales, Dominic LeBlanc, consideró positivo que Estados Unidos y México iniciaran procesos internos para la renovación del acuerdo T-MEC.

En declaraciones a medios desde la Ciudad de México, aseguró que el inicio de las consultas del acuerdo comercial por parte de Washington es una buena señal.

"Lo que consideramos alentador es que Estados Unidos haya iniciado su proceso interno de consultas, en virtud de su legislación, para prepararse para la revisión prevista en 2026. Para nosotros es una señal positiva que no hayan hecho un gesto más dramático", explicó el ministro canadiense.

El T-MEC debe ser revisado por los tres países en 2026 y cualquiera de sus integrantes puede retirarse del acuerdo comercial con una antelación de seis meses.

LeBlanc también confirmó que Canadá iniciará próximamente su propio proceso de consultas internas.

Reveló que el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, lo invitó a cenar en su casa para hablar sobre el comercio, la cual, calificó como buena.

"Lo que me resulta alentador es que el secretario Ebrard describió su propio proceso, muy similar al nuestro. Eso también nos da confianza", añadió.

