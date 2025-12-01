Cerrar X
Internacional

Contabilizan 180 heridos de bala por tiroteos en Estados Unidos

Oficiales estadounidenses solo lograron arrestar a 33 de los 161 perpetradores de ataques armados, es decir, solo al 20% de los responsables

  • 01
  • Diciembre
    2025

Al menos 180 personas resultaron heridas por impacto de arma de fuego durante los tiroteos registrados el pasado fin de semana en Estados Unidos.

De acuerdo con la base de datos proporcionada por Gun Violence Archive con corte del 28 al 30 de noviembre, se registraron un total de 160 tiroteos en 35 entidades de la Unión Americana.

Establecen día sábado con mayor incidencias

Según los datos recopilados por la Agencia, el pasado viernes 28 de noviembre se registraron un total de 37 tiroteos que acabaron con la vida de 11 personas y dejaron heridas a 23.

El sábado 29 de noviembre se estableció una recopilación de 74 agresiones armadas, consolidándose como el día más violento de este fin de semana. Su saldo fue de 30 personas sin vida y 59 heridas por impactos producidos por arma de fuego.

Para finalizar la semana, el domingo 30 de noviembre se acumularon 49 balaceras que dejaron 57 víctimas, de las cuales, 22 fallecieron.

Estados con más agresiones armadas

Según los datos recopilados, dos entidades de la Unión Americana registraron la mayoría de agresiones durante este fin de semana. Texas y Pennsylvania fueron las entidades que registraron un total de 13 agresiones, con 11 y tres decesos, respectivamente. 

Seguidos por las siguientes entidades:

  • Georgia: 12 tiroteos
  • Florida: 10 tiroteos
  • Illinois, South Carolina y Ohio: 9 tiroteos
  • Arizona: 8 tiroteos
  • Michigan, New York y California: 7 tiroteos

Ciudades más violentas

En tanto, las ciudades consideradas como las más violentas fue Chicago, con siete tiroteos durante estos tres días.

Después de dicha ciudad, continúan con:

  • Houston y Philadelphia: 5 tiroteos
  • Atlanta, Dallas, Lousville y Phoenix: 4 tiroteos
  • Columbia, Columbus, Detroit, Fort Lauderdale, Jacksonville, Milwaukee y Pittsburgh: 3 tiroteos

Tan solo en estas ciudades se concentraron 17 decesos y 41 personas heridas. Lo que equivale al 28% de los fallecidos en los 35 estados. Sin embargo, solo se lograron arrestan a seis presuntos responsables. 

Tan solo arrestaron a 33 de 161 tiradores

Autoridades de Estados Unidos solo lograron arrestar a 33 de los 161 perpetradores de ataques armados, es decir, solo lograron detener al 20% de los responsables. Sin embargo, en dichas acciones ocho resultaron heridos y ocho más abatidos.

Tiroteo en fiesta infantil en California

Al menos cuatro personas sin vida y 10 más heridas durante una fiesta infantil en Stockton, California.

En redes sociales se difundió el video en el que autoridades aplican RCP a una de las víctimas heridas por este hecho delictivo.

Se manifestó que entre los heridos se encontraban varios menores de edad.


