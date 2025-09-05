Cerrar X
AP_25248551769737_a7210ff6dd
Internacional

Contratación se estanca en EUA; empresas dudan en expandirse

El Departamento de Trabajo reportó que en agosto se agregaron solo 22,000 empleos, cifra muy por debajo de las expectativas; además, el desempleo subió a 4.3%

  • 05
  • Septiembre
    2025

El mercado laboral estadounidense se está debilitando significativamente, lo que preocupa a economistas y ciudadanos por igual. Las empresas están menos dispuestas a contratar debido a la incertidumbre económica, lo que afecta el gasto de los consumidores y a la economía en general.

El Departamento de Trabajo reportó que en agosto se agregaron solo 22,000 empleos, una cifra muy por debajo de las expectativas. La tasa de desempleo subió a 4.3%, la más alta desde 2021.

Economistas de BMO Capital Market señalan que la contratación está "peligrosamente cerca de detenerse", lo que podría llevar a una desaceleración económica más brusca.

Las razones detrás de esta desaceleración incluyen:

Políticas de Donald Trump: Sus amplios aranceles a las importaciones, las batidas contra la inmigración y las purgas en el gobierno federal están perjudicando a la manufactura, la construcción y a la fuerza laboral federal.

Tasas de interés de la Reserva Federal: Los 11 aumentos de tasas en 2022 y 2023 aún tienen efectos persistentes en el mercado.

AP25248551769737.jpg

Factores demográficos y tecnológicos: Una población que envejece y la amenaza de la inteligencia artificial para los empleos de nivel inicial también contribuyen a la depresión del mercado.

La frustración es palpable entre los buscadores de empleo como Alexa Mamoulides, quien ha solicitado más de 100 puestos sin éxito, y Nekia McNair, una madre soltera con 12 años de experiencia que no ha podido conseguir una entrevista.

El demócrata Richard Neal culpó directamente a las políticas de Trump por la situación, mientras que un cofundador de una empresa de disfraces, Trick or Treat Studios, tuvo que despedir al 25% de su personal debido a los altos costos de los aranceles.

A pesar de las sombrías perspectivas, algunos economistas sugieren que la Reserva Federal podría reducir las tasas de interés pronto para estimular la economía.

Sin embargo, el daño ya causado podría ser difícil de revertir, y las encuestas muestran que el 62% de los estadounidenses esperan que el desempleo siga aumentando.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_empleo_eua_10c11f03f3
Crisis laboral en EUA: arrecian despidos por cobro de aranceles
EH_UNA_FOTO_2025_09_03_T154952_307_d8c909a8ad
Al menos 30 mil repatriados por la frontera de Tamaulipas en 2025
EH_UNA_FOTO_23f1bc1de0
Mercado de fichajes 2025 supera los US$9,760 millones: FIFA
publicidad

Últimas Noticias

AP_25249790057665_179c373a07
Sabalenka conquista su segundo US Open consecutivo
EH_UNA_FOTO_23_124feddce6
Carambola deja al menos 60 lesionados en Aguascalientes
Sen_Gerardo_Fernandez_Norona_161224_acb1d7ca42
Fiscalía asigna escoltas a Noroña; 'Alito' lo critica
publicidad

Más Vistas

nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
samuel_cdmx_1838855c50
'Nos envidian en CDMX; les ganaremos en movilidad': Samuel
publicidad
×