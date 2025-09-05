Contratación se estanca en EUA; empresas dudan en expandirse

El mercado laboral estadounidense se está debilitando significativamente, lo que preocupa a economistas y ciudadanos por igual. Las empresas están menos dispuestas a contratar debido a la incertidumbre económica, lo que afecta el gasto de los consumidores y a la economía en general.

El Departamento de Trabajo reportó que en agosto se agregaron solo 22,000 empleos, una cifra muy por debajo de las expectativas. La tasa de desempleo subió a 4.3%, la más alta desde 2021.

Economistas de BMO Capital Market señalan que la contratación está "peligrosamente cerca de detenerse", lo que podría llevar a una desaceleración económica más brusca.

Las razones detrás de esta desaceleración incluyen:

Políticas de Donald Trump: Sus amplios aranceles a las importaciones, las batidas contra la inmigración y las purgas en el gobierno federal están perjudicando a la manufactura, la construcción y a la fuerza laboral federal.

Tasas de interés de la Reserva Federal: Los 11 aumentos de tasas en 2022 y 2023 aún tienen efectos persistentes en el mercado.

Factores demográficos y tecnológicos: Una población que envejece y la amenaza de la inteligencia artificial para los empleos de nivel inicial también contribuyen a la depresión del mercado.

La frustración es palpable entre los buscadores de empleo como Alexa Mamoulides, quien ha solicitado más de 100 puestos sin éxito, y Nekia McNair, una madre soltera con 12 años de experiencia que no ha podido conseguir una entrevista.

El demócrata Richard Neal culpó directamente a las políticas de Trump por la situación, mientras que un cofundador de una empresa de disfraces, Trick or Treat Studios, tuvo que despedir al 25% de su personal debido a los altos costos de los aranceles.

A pesar de las sombrías perspectivas, algunos economistas sugieren que la Reserva Federal podría reducir las tasas de interés pronto para estimular la economía.

Sin embargo, el daño ya causado podría ser difícil de revertir, y las encuestas muestran que el 62% de los estadounidenses esperan que el desempleo siga aumentando.

Comentarios