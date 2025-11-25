Cerrar X
corea_del_sur_77e8e12849
Internacional

Corea del Sur busca fondos y aranceles reducidos con EUA

El país presentó un proyecto de ley establece $350,000 millones de inversión a EUA y aplica reducción de aranceles retroactiva desde el 1 de noviembre

  • 25
  • Noviembre
    2025

El partido gobernante de Corea del Sur presentó este miércoles (tiempo local) un proyecto de ley con el que buscarán respaldar el compromiso de inversión de Seúl a Washington, como también conseguir una reducción de los aranceles de Estados Unidos y parte de los acuerdos establecidos por parte de los mandatarios de ambos países.

De aprobarse este proyecto de ley, se establecería un fondo especial para financiar la inversión comprometida de $350,000 millones de dólares a Estados Unidos, a cambio de que se reduzcan del 25% al 15% los aranceles sobre el sector automotriz y sus partes, entre otros.

De la cifra total, $150,000 millones de dólares irán a parar al sector naval estadounidense, mientras que los $200,000 millones restantes serán invertidos, en pagos anuales de un máximo de $20,000 millones de dólares en efectivo, en diversos sectores estratégicos del país norteamericano.

Pese a que la propuesta legislativa todavía será revisada por el Parlamento, con su mera presentación se aplica la reducción arancelaria de manera retroactiva al 1 de noviembre, en línea con el memorando de entendimiento (MOU) bilateral firmado a mediados de este mes.

El Ministerio de Comercio surcoreano envió una carta al secretario de Comercio de EUA para informar de que la propuesta del proyecto de ley para implementar el MOU se ha presentado ya ante la Asamblea Nacional y pedir que, en consecuencia, se active la reducción retroactiva de los aranceles.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

1f2c47fc_950b_4c04_8440_59191dd19546_b9436a0ee0
Síndico urge autorizar subasta para enero de 2026
th_bfa9b73e8a
Nuevo León restaura patrimonio rumbo al Mundial 2026
Whats_App_Image_2025_11_25_at_1_31_49_AM_7d3aae69ec
Estado abre diálogo para negociar paquete fiscal 2026
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_25_at_21_37_24_35096b3e47
Participa UNID en el Foro de Formación Dual en Educación Superior
Whats_App_Image_2025_11_26_at_12_12_23_AM_9d0bbc08a0
Cae confianza de consumidores en EUA a su nivel más bajo
nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
publicidad

Más Vistas

nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×