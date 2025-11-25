Corea del Sur busca fondos y aranceles reducidos con EUA

El partido gobernante de Corea del Sur presentó este miércoles (tiempo local) un proyecto de ley con el que buscarán respaldar el compromiso de inversión de Seúl a Washington, como también conseguir una reducción de los aranceles de Estados Unidos y parte de los acuerdos establecidos por parte de los mandatarios de ambos países.

De aprobarse este proyecto de ley, se establecería un fondo especial para financiar la inversión comprometida de $350,000 millones de dólares a Estados Unidos, a cambio de que se reduzcan del 25% al 15% los aranceles sobre el sector automotriz y sus partes, entre otros.

De la cifra total, $150,000 millones de dólares irán a parar al sector naval estadounidense, mientras que los $200,000 millones restantes serán invertidos, en pagos anuales de un máximo de $20,000 millones de dólares en efectivo, en diversos sectores estratégicos del país norteamericano.

Pese a que la propuesta legislativa todavía será revisada por el Parlamento, con su mera presentación se aplica la reducción arancelaria de manera retroactiva al 1 de noviembre, en línea con el memorando de entendimiento (MOU) bilateral firmado a mediados de este mes.

El Ministerio de Comercio surcoreano envió una carta al secretario de Comercio de EUA para informar de que la propuesta del proyecto de ley para implementar el MOU se ha presentado ya ante la Asamblea Nacional y pedir que, en consecuencia, se active la reducción retroactiva de los aranceles.

