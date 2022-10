Corea del Sur declara luto nacional tras mortífera embestida

El gobierno de Corea del Sur declaró este domingo una semana de luto nacional tras la estampida que dejó como saldo 153 muertos durante las celebraciones de Halloween.

La mayoría de las víctimas fueron adolescentes o veinteañeros que se vieron atrapados y aplastados por una estampida en un estrecho callejón de un distrito de ocio de Seúl donde se había reunido una gran multitud para celebrar Halloween.

Los testigos dijeron que la oleada de gente en la zona de Itaewon provocó el sábado un caos “infernal” en el que la gente caía una sobre otra “como fichas de dominó”.

Algunas personas sangraban por la nariz y la boca mientras recibían reanimación cardiopulmonar, según los testigos, mientras otras personas disfrazadas seguían cantando y bailando en la zona, posiblemente ignorantes de la gravedad del suceso.

Kim dijo haber intentado la reanimación cardiopulmonar en 10 personas inconscientes y que se había certificado la muerte de nueve de ellas en el lugar. Las 10 eran en su mayoría mujeres con disfraces de bruja y otros temas de Halloween.

omg this is so scary, i could actually feel the pain and suffocation watching this clip 😭 my prayers go out to all the victims & their families. 🕊️🤍#Itaewon pic.twitter.com/iuCP8Q4acr