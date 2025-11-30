Cerrar X
Internacional

Cuatro muertos en un salón de banquetes en Stockton, California

 Cuatro personas murieron y 10 resultaron heridas en un tiroteo durante una reunión familiar en un salón de banquetes en Stockton, California

  • 30
  • Noviembre
    2025

 Cuatro personas murieron y 10 resultaron heridas en un tiroteo durante una reunión familiar en un salón de banquetes en Stockton, California, informó este sábado la policía del condado.

Las víctimas incluyeron tanto a niños como a adultos, dijo Heather Brent, portavoz de la policía del condado de San Joaquín. Los primeros indicios "sugieren que este pudo haber sido un incidente dirigido", indicó Brent durante una conferencia de prensa en el lugar.

Las autoridades locales señalaron que el presunto agresor no ha sido capturado y pidieron ayuda a la población. Los detectives aún estaban trabajando para identificar un motivo.

"Si tiene alguna información sobre esta persona, comuníquese de inmediato. Si usted es esta persona, entréguese de inmediato", dijo el fiscal del distrito del condado San Joaquín, Ron Freitas, durante una conferencia de prensa.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 6:00 de la tarde dentro del salón de banquetes, que comparte un estacionamiento con otros negocios. Stockton es una ciudad de 320.000 habitantes, ubicada a unos 64 kilómetros (40 millas) al sur de Sacramento.

"Este es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos y se brindan amor", dijo la alcaldesa Christina Fugazi. "Desafortunadamente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos, que lamentablemente no lo lograron".

Fugazi recordó un tiroteo de hace varios años en el que "siete personas fueron abatidas" en la ciudad, agregando que ambos ataques fueron "inaceptables".

"Stockton es mejor que esto", subrayó.

Las autoridades no han proporcionado por el momento información adicional sobre el estado de las víctimas. Habían dicho antes que varios fueron trasladados a hospitales.

“Las familias deben estar juntas en lugar de en el hospital, al lado de su ser querido, rezando para que sobreviva”, dijo Fugazi.


