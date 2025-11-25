Cerrar X
Internacional

Cuatro nuevas detenciones por el robo de joyas en el Louvre

La Fiscalía de París confirmó la detención de cuatro nuevas personas relacionadas con el robo ocurrido el 19 de octubre en el Museo del Louvre

  • 25
  • Noviembre
    2025

La Fiscalía de París confirmó este martes la detención de cuatro nuevas personas, dos hombres y dos mujeres, relacionadas con el robo ocurrido el 19 de octubre en el Museo del Louvre, donde un comando sustrajo ocho joyas de alto valor que aún no han sido recuperadas.

La información fue difundida minutos después de que medios franceses reportaran el arresto del cuarto presunto integrante del grupo que ejecutó el robo en la Galería de Apolo. Los otros tres sospechosos habían sido capturados en semanas anteriores.

Según la Fiscalía, los detenidos, hombres de 38 y 39 años y mujeres de 31 y 40 años, son originarios de la región de París y serán interrogados para determinar su participación. La fiscal Laure Beccuau señaló que no se revelarán más detalles hasta que concluya su detención preventiva.

Con estas detenciones, ya suman ocho las personas imputadas dentro de la investigación liderada por la Brigada de Represión de Bandas Organizadas (BRB) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC).

Los primeros arrestos se registraron el 25 de octubre, cuando uno de los presuntos autores materiales fue interceptado en el aeropuerto Charles de Gaulle mientras intentaba huir hacia Argelia. Ese mismo día, otro sospechoso fue detenido en Seine-Saint-Denis. Ambos fueron identificados gracias al ADN encontrado en la escena del crimen, y enfrentan acusaciones de robo en banda organizada y asociación de malhechores, delitos que pueden alcanzar penas de hasta diez años de prisión.

El 29 de octubre se realizaron cinco detenciones más, de las cuales dos derivaron en cargos formales: un tercer miembro del comando, de 37 años, y una mujer de 38 años acusada de complicidad.

Las joyas siguen desaparecidas

Las piezas robadas están valuadas en 88 millones de euros y su valor patrimonial es incalculable. Una de las principales preocupaciones de las autoridades es que ya hayan sido desmanteladas o vendidas por separado.

El robo también generó una crisis de imagen para el museo más visitado del mundo, al evidenciar fallas significativas en su sistema de seguridad.

El Gobierno francés reconoció posteriormente que existía una “subestimación crónica” de los riesgos, mientras que informes del Tribunal de Cuentas criticaron al Louvre por priorizar proyectos de alto perfil sobre mejoras estructurales.

El 17 de noviembre, el museo incluso anunció el cierre temporal de una galería de antigüedades griegas debido a la fragilidad en las vigas del edificio.

En respuesta a la crisis de seguridad, el Louvre informó que implementará medidas urgentes, como la instalación de un centenar de cámaras perimetrales y un puesto móvil de policía dentro del recinto.


