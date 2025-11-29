Cuba acusa a EUA de interferencia electromagnética en Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este sábado una “interferencia electromagnética” sobre el espacio aéreo de Venezuela, atribuida al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el canciller cubano afirmó que existe una “persistente interferencia electromagnética en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de Venezuela”, la cual consideró resultado del “ofensivo y extraordinario despliegue militar” estadounidense en la región.

Denunciamos persistente interferencia electromagnética en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de #Venezuela, provocada por el ofensivo y extraordinario despliegue militar de #EEUU en la región.



Forma parte de la escalada de la agresión militar y la guerra… pic.twitter.com/hilia2oq2T — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 29, 2025

Rodríguez aseguró que estas acciones forman parte de una “escalada de agresión militar y guerra psicológica” con el objetivo de derrocar al “legítimo gobierno” venezolano, estrecho aliado político y económico de La Habana.

Contexto de tensión en la región

Desde septiembre, Estados Unidos mantiene un operativo naval y aéreo en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Washington ha señalado directamente al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por presuntos vínculos con el Cartel de los Soles, un grupo relacionado con actividades ilícitas.

Cuba, aliada histórica de Venezuela, ha rechazado esos señalamientos y sostiene que Washington utiliza “pretextos” para justificar una posible agresión militar.

Advertencias de EUA sobre espacio aéreo venezolano

En medio de este clima de tensión, el presidente estadounidense Donald Trump emitió un mensaje a través de su red Truth Social en el que advirtió a aerolíneas y pilotos que el espacio aéreo venezolano “permanecerá cerrado en su totalidad”.

Días antes, el 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) había instado a “extremar precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que también calificó como “una situación potencialmente peligrosa”.

Comentarios