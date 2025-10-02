Culpan a Trump y republicanos por cierre de Gobierno Federal

De acuerdo con una encuesta implementada por "The Washington Post" se afirmó que el 47% de los estadounidenses atribuyen a Trump y su partido el tranque legislativo presupuestario.

El Congreso, dominado por republicanos, no logró llegar a un acuerdo en torno a la continuidad del prespuesto federal al comenzar el año fiscal este primero de octubre.

Más del 50% de los ciudadanos independientes considera que el mandatario estadounidense y sus militantes son los responsables del cierre.

Este miércoles, el Senado intentó por tercera vez aprobar la resolución republicana. Sin embargo, se busca extender los subsidios del Gobierno Federal a los planes médicos de la ley Obamacare.

Este desacuerdo provocó que las labores de alrededor de 750,000 trabajadores fuesen suspendidas, por lo que no cobrarán sus salarios hasta que se logre un acuerdo.

La Cámara baja está en receso legislativo hasta el martes. El Senado volverá a sesionar hasta el día viernes, cuando puede volver a votar sobre las resoluciones que no ha logrado aprobar.

Comentarios